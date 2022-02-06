Надрізала торт і багато усміхалася: королева Єлизавета II на прийомі у Сандрингемському палаці

Надрізала торт і багато усміхалася: королева Єлизавета II на прийомі у Сандрингемському палаці

Монархиня на прийомі напередодні свого платинового ювілею.

Напередодні Дня престолонаслідування королева Єлизавета II влаштувала прийом для місцевих громадських груп у Сандрингемському палаці. Її Величність є першою монархинею в історії, яка досягла історичного рубежу — 70 років на престолі.

Королева Єлизавета II / Associated Press

До королеви приєдналися члени Жіночого інституту Сандрингема, пенсіонери, які мешкають у Сандрингемі та волонтерами. Серед гостей була Анджела Вуд, яка допомогла створити оригінальний рецепт курки для коронації, будучи студенткою кулінарії 1953 року. Однак цей ювілей правління буде першим, який Єлизавета II зустріне без принца Філіпа.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Також Єлизаветі II подарували торт з символікою ювілею, приготовлений у місцевій пекарні. Торт Її Величність розрізати не стала, вона просто встромила ножа, а завершити процес надала змогу гостям.

"Думаю, я просто встромлю в нього ножа, а закінчить нехай хтось інший", — сказала королева.

Королева Єлизавета II / Associated Press

На заході Єлизавета II з'явилася у ніжно-блакитній сукні з аплікацією на талії у вигляді ніжних білих квітів. Доповнили її святковий образ: улюблена сумка, чорні туфлі, перлинний комплект, а також золотий годинник на руці. Дуже елегантний також мали вигляд дві її діамантові брошки у вигляді квітів від Cartier, які їй подарував Нізам Гайдарабада – правитель індійського князівства Гайдарабад.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Після заходу у палаці, Єлизавета II вийшла на вулицю, де на неї чекав концерт. Королева одягла зелений плащ і взяла блакитну хустку.

Королева Єлизавета II / Associated Press

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