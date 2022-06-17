Надя Дорофєєва поділилася порадами психотерапевта, як пережити втрату та впоратися з провиною вцілілого

Надя Дорофєєва поділилася порадами психотерапевта, як пережити втрату та впоратися з провиною вцілілого

Співачка продовжує ділитися з підписниками корисними порадами від психотерапевта.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram нове фото, на якому вона позує біля моря, вдивляючись у далечінь.

Надя Дорофєєва

Крім того, артистка поділилася порадами від психотерапевтки Ольги Королік, як пережити втрату та впоратися з провиною вцілілого.

"Як ми багато втратили та продовжуємо втрачати за ці майже 4 місяці. У багатьох всередині – цілий мікс почуттів: безсилля від неможливості допомогти, тривога за тих, хто залишився, вина за те, що поїхав…", - написала співачка.

Поради читайте на світлинах.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Нагадаємо, раніше психотерапевтка Ольга Королік дала поради на теми, які найбільше турбують наразі українців: як жити зараз, тривога про майбутнє і панічні атаки.

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