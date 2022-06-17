Надя Дорофєєва поділилася порадами психотерапевта, як пережити втрату та впоратися з провиною вцілілого

Співачка продовжує ділитися з підписниками корисними порадами від психотерапевта.
Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram нове фото, на якому вона позує біля моря, вдивляючись у далечінь.
Крім того, артистка поділилася порадами від психотерапевтки Ольги Королік, як пережити втрату та впоратися з провиною вцілілого.
"Як ми багато втратили та продовжуємо втрачати за ці майже 4 місяці. У багатьох всередині – цілий мікс почуттів: безсилля від неможливості допомогти, тривога за тих, хто залишився, вина за те, що поїхав…", - написала співачка.
Поради читайте на світлинах.
Нагадаємо, раніше психотерапевтка Ольга Королік дала поради на теми, які найбільше турбують наразі українців: як жити зараз, тривога про майбутнє і панічні атаки.
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