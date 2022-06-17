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Надя Дорофєєва поділилася порадами психотерапевта, як пережити втрату та впоратися з провиною вцілілого

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Надя Дорофєєва поділилася порадами психотерапевта, як пережити втрату та впоратися з провиною вцілілого

Надя Дорофєєва

Співачка продовжує ділитися з підписниками корисними порадами від психотерапевта.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram нове фото, на якому вона позує біля моря, вдивляючись у далечінь.

Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва

Крім того, артистка поділилася порадами від психотерапевтки Ольги Королік, як пережити втрату та впоратися з провиною вцілілого.

"Як ми багато втратили та продовжуємо втрачати за ці майже 4 місяці. У багатьох всередині – цілий мікс почуттів: безсилля від неможливості допомогти, тривога за тих, хто залишився, вина за те, що поїхав…", - написала співачка.

Поради читайте на світлинах.

Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва

Нагадаємо, раніше психотерапевтка Ольга Королік дала поради на теми, які найбільше турбують наразі українців: як жити зараз, тривога про майбутнє і панічні атаки.

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