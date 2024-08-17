Надягла прикрасу принцеси Діани: Меган Маркл з'явилася в золотих сережках-метеликах

Прикраса була як ніколи доречною, адже за нею криється сентиментальний підтекст.
Під час свого візиту до Колумбії герцог та герцогиня Сассекські – Меган та Гаррі – відвідали школу. Під час спілкування з дітьми герцогиня продемонструвала особливу прикрасу – золоті сережки своєї свекрухи.
Вона з'явилася у сережках-метеликах, які раніше належали покійній матері принца Гаррі. Прикрасу Гаррі успадкував від матері і після одруження подарував коханій дружині.
Меган відносно рідко надягає прикраси Діани і, судячи зі спостережень, намагається це робити у особливих випадках. Наприклад, цей візит до школи та вибір сережок був дуже милим і сентиментальним жестом з її боку, адже відомо, що Діана у 18 років працювала вихователькою, любила дітей і завжди вміла з ними ладнати. А протягом своєї благодійної роботи принцеса Діана дуже часто відвідувала дитячі лікарні та центри допомоги дітям – це було величезною та важливою частиною її самої.
Тому можна припустити, що сережки Меган обрала неспроста. Можливо, так вона вшанувала пам'ять однієї з найзнаменитіших королівських осіб у світі і жінки з великим серцем.
Однак не лише сережками тепер володіє Меган, а й кольє з метеликом, але воно на ній поки що не було помічене. Діана ж носила цей набір 1986 року під час поїздки з чоловіком принцом Чарльзом до Британської Колумбії, що в Канаді.
Вона тоді поєднала цей золотий набір із синім костюмом від Кетрін Вокер і капелюшком від Грема Сміта.
Але є все одно прикраса, яку Меган майже ніколи не знімає і завжди з нею з'являється на всіх заходах - це золотий годинник від Cartier. Він раніше теж належали принцесі Діані. Годинник вона завжди поєднує з браслетом The Love.
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