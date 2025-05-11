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Надихається образами свекрухи: Меган Маркл носить схожі балетки, як у принцеси Діани
Герцогиня Сассекська не вперше копіює стиль своєї покійної свекрухи принцеси Діани.
Принцеса Уельська носила двокольорові балетки в аеропорту Катманду в Непалі, 3 березня 1993 року, під час візиту. Тоді Діана була в країні з п’ятиденним візитом, відвідуючи британські проєкти розвитку в країні. Принцеса носила білу сорочку, чорний подовжений блейзер із золотими ґудзиками та темно-синю максіспідницю.
Меган Маркл у схожих балетках відвідувала захід під час візиту на Invictus Games 2020 року у Гаазі, Нідерланди. Герцогиня Сассекська поєднувала балетки з коротким жакетом з твіду, білим топом і блакитними прямими джинсами, які підвернула внизу. А на плечі у неї висіла маленька сумка Chanel.
Нагадаємо, раніше ми показували, як Меган надихалася іншими образами принцеси Діани.