Надихається стилем дочки: Керол Міддлтон носила схоже пальто, яке нещодавно вигулювала принцеса Кейт

Керол Міддлтон та принцеса Уельська / © Getty Images

70-річна Керол Міддлтон у такому відвідувала різдвяний концерт, організований її дочкою Кетрін у грудні 2025 року. Тоді жінка обрала синьо-зелене картате пальто від бренду The House of Bruar, взула сині туфлі на широкому підборі і доповнила образ прикрасами від Van Cleef & Arpels та мініатюрним синім клатчем.

Майкл і Керол Міддлтони / © Getty Images

А ось принцеса Уельська нещодавно відвідувала Шотландію, де з’явилася в довгому пальті від Сhris Kerr, яке було пошито спеціально на замовлення. Воно мало такий ефектний вигляд і захопило багатьох королівських шанувальників, а помічниця Кейт у цій поїздці навіть одягла схоже пальто на те, яке носила Кетрін.

Керол Міддлтон і принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, ми також зібрали для вас образи принцеси Кейт в її улюблених картатих пальтах.