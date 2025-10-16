ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

Надихнулася стилем принцеси Кейт: королева Летиція в яскравому штанному костюмі приїхала до Рима

Королева Летиція приїхала до Рима, де відвідала штабквартиру Продовольчої та сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Дружина короля Філіпа VI ретельно стежить за своїм харчуванням і стежить за тим, щоб у палаці Сарсуела завжди були свіжі продукти, пропагуючи здорові звички у своїй сім’ї.

Королева завжди виявляла інтерес до їжі і намагається бути в курсі подій, пов’язаних зі здоровим способом життя. Тому цього четверга вона вирушила до Риму, щоб взяти участь у головній церемонії Всесвітнього дня продовольства, організованої ФАО.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Летиція дістала зі свого гардеробу улюблений червоний штанний костюм Carolina Herrera, що складається з приталеного жакета з контрастними ґудзиками і прямих штанів. Під жакет королева одягла молочну блузку з бантом на шиї, такі любить носити принцеса Уельська Кейт.

Її Величність доповнила лук сумкою італійського бренду Furla з фактурної шкіри з квітковим принтом різних відтінків і взула туфлі-човники Magrit тілесного кольору на низьких підборах. З прикрас на ній були сережки Gold & Roses Sky Crawler із рожевого золота з діамантами та каблучка Coreterno. Волосся у неї було розпущене, а на обличчі був класичний макіяж.

Корольова Летиція / © Getty Images

Корольова Летиція / © Getty Images

Нещодавно королева з’являлася на публіці в червоному вбранні, коли відвідувала конференцію, присвячену психічному здоров’ю. Тоді сукня Летиції була копією вбрання її дочки — принцеси Леонор.

Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie