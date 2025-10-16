Надихнулася стилем принцеси Кейт: королева Летиція в яскравому штанному костюмі приїхала до Рима

Королева Летиція / © Getty Images

Дружина короля Філіпа VI ретельно стежить за своїм харчуванням і стежить за тим, щоб у палаці Сарсуела завжди були свіжі продукти, пропагуючи здорові звички у своїй сім’ї.

Королева завжди виявляла інтерес до їжі і намагається бути в курсі подій, пов’язаних зі здоровим способом життя. Тому цього четверга вона вирушила до Риму, щоб взяти участь у головній церемонії Всесвітнього дня продовольства, організованої ФАО.

Летиція дістала зі свого гардеробу улюблений червоний штанний костюм Carolina Herrera, що складається з приталеного жакета з контрастними ґудзиками і прямих штанів. Під жакет королева одягла молочну блузку з бантом на шиї, такі любить носити принцеса Уельська Кейт.

Її Величність доповнила лук сумкою італійського бренду Furla з фактурної шкіри з квітковим принтом різних відтінків і взула туфлі-човники Magrit тілесного кольору на низьких підборах. З прикрас на ній були сережки Gold & Roses Sky Crawler із рожевого золота з діамантами та каблучка Coreterno. Волосся у неї було розпущене, а на обличчі був класичний макіяж.

Нещодавно королева з’являлася на публіці в червоному вбранні, коли відвідувала конференцію, присвячену психічному здоров’ю. Тоді сукня Летиції була копією вбрання її дочки — принцеси Леонор.