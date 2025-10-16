- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 1 хв
Надихнулася стилем принцеси Кейт: королева Летиція в яскравому штанному костюмі приїхала до Рима
Королева Летиція приїхала до Рима, де відвідала штабквартиру Продовольчої та сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй.
Дружина короля Філіпа VI ретельно стежить за своїм харчуванням і стежить за тим, щоб у палаці Сарсуела завжди були свіжі продукти, пропагуючи здорові звички у своїй сім’ї.
Королева завжди виявляла інтерес до їжі і намагається бути в курсі подій, пов’язаних зі здоровим способом життя. Тому цього четверга вона вирушила до Риму, щоб взяти участь у головній церемонії Всесвітнього дня продовольства, організованої ФАО.
Летиція дістала зі свого гардеробу улюблений червоний штанний костюм Carolina Herrera, що складається з приталеного жакета з контрастними ґудзиками і прямих штанів. Під жакет королева одягла молочну блузку з бантом на шиї, такі любить носити принцеса Уельська Кейт.
Її Величність доповнила лук сумкою італійського бренду Furla з фактурної шкіри з квітковим принтом різних відтінків і взула туфлі-човники Magrit тілесного кольору на низьких підборах. З прикрас на ній були сережки Gold & Roses Sky Crawler із рожевого золота з діамантами та каблучка Coreterno. Волосся у неї було розпущене, а на обличчі був класичний макіяж.
Нещодавно королева з’являлася на публіці в червоному вбранні, коли відвідувала конференцію, присвячену психічному здоров’ю. Тоді сукня Летиції була копією вбрання її дочки — принцеси Леонор.