Нагодуй жираф - зароби гроші для інших добрих справ: як допомогти зоопарку в Демидові

Нагодуй жираф - зароби гроші для інших добрих справ: як допомогти зоопарку в Демидові

В Демидові працює зоопарк, який сильно постраждав через бойові дії на Київщині і не може далі існувати без вашої допомоги.

Зоопарк в Демидові дуже сильно постраждав від початку широкомасштабного вторгнення Росії. Через соціальні мережі співробітники зоопарку попросили про допомогу.

В дописі йдеться про необхідність заготовки верболозу - це довгі гілки з листям, які дуже полюбляють жирафи. Організм цих тварин потребує цієї складової раціону, вона необхідна їм для нормальної роботи шлунку. Співробітники зоопарку раніше заготовляли верболоз для жираф на тих територіях, які зараз внаслідок війни затоплені Київським морем. Запаси гілок катастрофічно малі. На день необхідно 100 кілограмів на одну жирафу, а їх у зоопарку - чотири.

Тож якщо на вашій земельній ділянці росте не зовсім потрібна зелень, ви можете привезти її до зоопарку в Демидові. Ба більше, зоопарк готовий купити її у вас за ціною 3,50 грн за кілограм. До речі, зароблені гроші можна витратити вже на підтримку ЗСУ або на інші добрі справи. Працівники зоопарку просять телефонувати на гарячу лінію (+38 096 770 41 59) тих, хто може надати досить велику партію верболозу, бажано не менше 250 кг.

Взагалі, тварини не виживуть без допомоги людей. Бо головне джерело надходжень - від відвідувачів, яких зараз катастрофічно мало. Тому всі зоопарки, а не лише Демидівський, просять купувати онлайн-квитки, навіть якщо ви не плануєте їх відвідувати. Це - спосіб донатити і підтримувати тварин.

Також допомогти зоопарку можна, переказавши кошти:

Картковий рахунок (Приват банк), номер картки 5169 3324 0784 1611



Реквізити для банківського переказу:

БО"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРЯТУНКУ ТВАРИН ПАРКУ "ХІІ МІСЯЦІВ"

Код ЄДРПОУ: 43580570

IBAN: UA073005280000026006455080336

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Банк одержувача: АТ «ОТП БАНК»

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