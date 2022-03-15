Нах*й слідом за кораблями: британські маєтки російських олігархів, які мають конфіскувати

Російські мільярдери володіють розкішними особняками у Великій Британії.

Після вторгнення Росії до України "друзі" Путіна зіткнулися із санкціями у Великій Британії. Вони торкнулися всіх: від телекомунікаційного магната з маєтком Суррей вартістю 68 мільйонів доларів до енергетичного магната, який володіє особняком Гайгейт за 88 мільйонів доларів, та інших олігархів з багатомільйонною власністю та бізнесом у Великій Британії. Пише Dail Mail.

"Путінським олігархам, російським компаніям, які займаються підтримкою держави, не буде де сховатися", - сказала міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трас виданню Sky News.

Алішер Усманов (17,6 млрд доларів)

Маєтки - Beechwood House і Sutton Place

Журнал Forbes вважає росіянина Алішера Усманова третім у списку олігархом в РФ зі статком майже 19 мільярдів доларів.

Основний будинок Усманова - Beechwood House, який розташований на півночі Лондона. Дивитися маєток тут.

Він також володіє Sutton Place, особняком Тюдорів, що поблизу Вокінга в Сурреї, який колись належав американському нафтовому магнату Жану Полю Гетті.

Sutton Place / Getty Images

Обидва об’єкти коштують 135 мільйонів доларів.

Олег Дерипаска, 4 млрд доларів

Маєток на Belgrave Square

Колись найбагатша людина Росії, нафтовий магнат пан Дерипаска став відомим у Великій Британії, коли розважав лейбористського вельможу лорда Мендельсона на своїй яхті на Корфу. Він є онуком у шлюбі з покійним лідером Борисом Єльциним.

Магнат, близький до Путіна, залишив посаду директора російського енергетичного гіганта EN+ Group після того, як потрапив під санкції.

Олігарх володіє маєтком на Белгрейв-сквер у Лондоні. Цей особняк захопили активісти, які протестують проти війни РФ в Україні. Вони розгорнули на маєтку банери з написами "Ця власність звільнена".

Belgrave Square / Getty Images

Belgrave Square / Getty Images

Михайло Фрідман, 13,5 млрд доларів

Особняк Athlone House

Російський бізнес-магнат, інвестор і філантроп став співзасновником багатонаціонального російського конгломерату "Альфа-Груп".

За даними американського Forbes, Фрідман, який має ізраїльське громадянство, був сьомим найбагатшим росіянином станом на 2017 рік, його статок становить близько 13,5 млрд доларів.

Російський батько п’ятьох дітей тепер називає Британію своїм домом після того, як у 2016 році придбав Athlone House на околицях Гемпстед-Гіт на півночі Лондона за 88,3 мільйонів доларів. Маєток дивитися тут.

Відреставрований особняк включатиме шість спальних номерів, сигарну кімнату, тренажерний зал, кімнату для йоги і підземний басейн.

Ігор Шувалов, 271 млн доларів

Пентхаус у Whitehall Court

Ігор Шувалов – колишній перший віце-прем’єр-міністр Росії, а нині голова Державної корпорації розвитку ВЕБ.РФ.

Батько чотирьох дітей, юрист, який став політиком, Шувалов займає третє місце в уряді Росії після Путіна і прем’єр-міністра Дмитра Медведєва, і відповідає за економічну політику в період кризи, викликаної санкціями Заходу, низькими цінами на нафту та низька вартість рубля.

Має квартиру в Лондоні. За словами російського опозиційного політика Олексія Навального, Шувалову належить пентхаус площею 1639 квадратних метрів у Whitehall Court у Вестмінстері. Дивитись на маєток тут.

Квартира вартістю 14,9 мільйона доларів має шість спалень і вітальню з видом на Темзу.

Читайте також: Російські кораблі, які йдуть нах*й: яхти олігархів РФ, які конфіскували