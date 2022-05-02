Наказ віддав особисто Путін: розкрита таємниця низки загадкових смертей російських нафтових олігархів

За смертями російських мільйонерів стоїть особисто президент Росії та його свита.

Від того моменту, як російські війська почали готуватися до повномасштабної війни в Україні, в Росії почалася низка загадкових смертей олігархів та провідних бізнесменів, пов'язаних з нафтовим бізнесом. Деякі з них були жорстоко вбиті разом із дружинами та неповнолітніми дітьми.

За інформацією телеграм-каналу GENERALL SVR, який часто зливає кремлівські таємниці, раптові смерті колишніх і нинішніх співробітників структур "Газпрому" і зокрема "Газпромбанку", а також "Новатек", були ініційовані директором ФСБ Олександром Бортниковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим, після схвалення Путіна.

"Слід розуміти, що фінансування секретних операцій, а також агентури СЗР Росії, Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ та п'ятої служби ФСБ відбувалося саме через структури "Газпрому" та "Новатек", а центральну роль грав "Газпромбанк", та активні потуги російського Наприкінці минулого року Путіну доповіли про витік інформації про фінансування секретних операцій та частково схеми фінансування агентури 5-ї служби ФСБ через співробітників структур Газпрому. 2022 року на стіл Путіну лягла доповідь зі списком підозрюваних. Доповідь представляли Патрушев і Бортников. Путін затвердив до ліквідації весь список не дивлячись. На початку березня з'явився новий список, куди входили частина людей з попереднього, але доповнений тими, кого Бортников і Патрушев вважають винними у розкраданні коштів, що виділяються СЗР, ГУ Генштабу та 5-й службі ФСБ, але це вже було після провалу початку "спецоперації" в Україні, коли список вже було просто "необхідно" доповнити, щоб не виявитися винним перед президентом самому Бортникову, та й Патрушев заметушився.

Мабуть, якщо у когось є питання з цього приводу, можна спробувати звернутися до Матвєєва Олексія Анатолійовича з "Газпромбанку", за нашою інформацією, саме він обізнаний як ніхто інший у вищезгаданих схемах фінансування і, можливо, розповість про кураторів у СЗР та ФСБ. А може, згадає і розповість кумедний випадок, як уже після всесвітньо відомого інциденту з Чепігою та Мішкіним (офіцери російської військової розвідки, підозрювані владою Великої Британії у замаху на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку, а також підозрювані чеською владою в організації вибуху в місті Врбетіце, отримали підвищення і наразі працюють на Кремль, — ред.) та їхньою спробою отруїти Скрипаля, Матвєєв, проводячи свята у себе на триповерховій віллі (це до питання: "Де гроші на спецоперації та агентуру, Зін?") на Лазуровому березі у Франції, після святкування Різдва та Нового року в Монако, опинився з гостями в лікарні того ж таки Монако з отруєнням і як обіср*вшись, у прямому і переносному сенсі, він обдзвонював своїх кураторів у спробі дізнатися отруїли вони його отрутою чи ні. Кажуть, історія кумедна. Ну, тут важливо поспішити", — йдеться у повідомленні.

Також нагадаємо, що після початку "зачистки" в Україну втік колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв. У численних інтерв'ю він заявляв, що переїхав, щоб боронити землю, де народився. Волобуєв родом із Охтирки, яку почали обстрілювати у перші дні війни.

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