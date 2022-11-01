Намагалася як могла: у Кейт Міддлтон була нав'язлива ідея перед весіллям із принцом Вільямом

Принцеса Уельська одружена з принцом Вільямом вже одинадцять років, а день їхнього розкішного весілля 2011 року згадують досі із трепетом.

29 квітня 2011 року Кейт Міддлтон прикувала до себе погляди всього світу, коли вона йшла проходом Вестмінстерського абатства в розкішній весільній сукні від Alexander McQueen з довгим шлейфом.

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Було багато розмов на тему того, що Кетрін дотримувалася суворої дієти для того, щоб мати стрункий вигляд. Писали про дієту Дюкана, яка має чотири етапи та дуже популярна серед голлівудських зірок.

Однак через багато років після весілля з'ясувалося, що жодної дієти Кейт не дотримувалася. Королівська біографиня Кеті Ніколл у програмі ITV "Вільні жінки" говорила, що Кетрін не худла перед весіллям, а навпаки.

"Насправді вона щосили намагалася набрати вагу. Вона втрачала її, тому що у них з Вільямом не було весільного організатора. Вони робили все повністю самостійно. Тому Кейт перевіряла готелі, дегустувала меню та замовляла флористів", — заявила вона, повідомляв express.co.uk.

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Експертка також повідомила, що зазвичай наречені перед весіллям дуже нервують і їм немає потреби сідати на дієту, тому що вони і так худнуть від стресу.

До того ж, ми спостерігали Кетрін тричі після вагітності та пологів і щоразу вона практично блискавично поверталася у форму і мала чудовий вигляд. Так що запорука стрункості принцеси Уельської не постійні дієти, а правильний спосіб життя і фізична активність.

Весілля Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, якими видами спорту займалася принцеса Кетрін.

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