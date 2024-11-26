Намагалася залишитись непоміченою: королева Летиція потрапила під приціл папараці на ярмарку в Мадриді

Дружина короля Філіпа VI не відмовляє собі в задоволенні сходити на шопінг, хоч і робить це у супроводі охорони.

Папараці зробили фото Її Величності на ярмарку органічних продуктів у Мадриді у п'ятницю. Летиція відвідала виставковий комплекс IFEMA, де проходила виставка 2024 року, підтвердивши свій інтерес до питань сталого розвитку та піклування про довкілля.

За даними іспанського порталу Vanitatis, королева Летиція прибула у супроводі тільки своєї охорони, яка непомітно трималася на задньому плані, а фото опублікувало видання royalfamily.news.

Летиція була одягнена в простий повсякденний одяг: чорний в'язаний светр у поєднанні з широкими чорними штанями-кюлотами і взута в черевики. Кажуть, королева просто злилася з натовпом і намагалася не привертати до себе увагу.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого свого виходу королева відвідала церемонію вручення журналістської премії імені Луїса Каранделла в Сенатському палаці в Мадриді і з'явилася там у твідовому жакеті, який носила вже багато разів.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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