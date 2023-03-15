Намагалися не сконфузитися: як королева Камілла та принцеса Кейт боролися зі стихією (фото)

З королевою Каміллою та принцесою Уельською Кетрін на шляху на службу на честь Дня Співдружності ледь не стався конфуз.

Прямуючи на службу до Вестмінстерського абатства і Кейт і Камілла змушені були притримувати свої капелюхи, щоб сильний вітер, який піднявся того дня, не зірвав їхні головні убори.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

41-річна принцеса Уельська та 75-річна королева-консорт, здавалося, сміялися, тримаючи вої капелюхи, щоб їх не зірвало вітром. З Каміллою таке періодично трапляється, вона часто стикається з ситуацією, коли їй доводиться буквально боротися з вітром за власний капелюх.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на першу службу, яка відбулася без королеви Єлизавети II, принцеса Кейт вийшла у темно-синьому жакеті з баскою та спідниці від Erdem з парою сапфірових та діамантових сережок принцеси Діани та брошкою з пір'ям принца Уельського, яка була подарунком короля Чарльза.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Королева Камілла обрала синю сукню з вовняного крепу і пальто від Fiona Clare з беретом від Philip Treacy з пір'ям, а також брошку з сапфіром та діамантами, що належала покійній королеві Єлизаветі. Це був той самий образ, у якому Каміла вітала президента Південної Африки Сиріла Рамафоса у Великій Британії під час його першого державного візиту у листопаді 2022 року.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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