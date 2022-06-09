Намагався приховати, але нічого не вийшло: чому всі говорять про принца Гаррі та його дружину Меган після ювілею королеви

Намагався приховати, але нічого не вийшло: чому всі говорять про принца Гаррі та його дружину Меган після ювілею королеви

Герцог і герцогиня Сассекські обіцяли Її Величності королеві, що будуть присутні на її платиновому ювілеї правління, але про возз'єднання сім'ї, звичайно, не йшлося.

Меган і Гаррі з'явилися лише за лаштунками балкона Букінгемського палацу, оскільки на балкон не мали права вийти, оскільки не є членами королівської сім'ї.

Також вони відвідали службу на честь монархині в соборі Святого Павла. У цьому ж соборі 1981 року вінчалися принц Чарльз і принцеса Діана.

Королівські експерти переконані, що Гаррі та Меган були люті після цього заходу. Особливо Гаррі.

Меган та Гаррі на службі в соборі / Фото: Getty Images

Королівська експертка вважає, що принц Гаррі "абсолютно лютує" через те, як з ним поводилися члени сім'ї під час святкування платинового ювілею королеви. Пара сиділа у другому ряду через прохід від принца Вільяма та Кейт, і колись популярна королівська четвірка навіть не обмінювалася поглядами.

Напередодні служби, присвяченої 70-річчю правління королеви, можна було побачити, як Гаррі сміється з жартів і розмовляє з сім'єю та друзями, сидячи поруч зі своєю дружиною.

Анжела Левін, яка написала біографію герцога Сассекського, розповіла The Sun: "Що дійсно здивувало мене того дня, так це гнів Гаррі — він висловлював свої емоції на обличчі і мав абсолютно розлючений вигляд. Він міг відчувати багато всього, можливо, деякі почуття були пов'язані з тим, що він ностальгував за своєю колишньою роллю старшого члена королівської сім'ї. Ймовірно, він міг жалкувати про те, що втратив і, можливо, жалкував, що взагалі приїхав сюди", — каже пані Левін.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

До США Гаррі та Меган відлетіли не дочекавшись фінального дня святкових вихідних. А ще так і не показали за час свого перебування у Великій Британії жодної фотографії свого сина Арчі, а от знімком доньки Лілібет за кілька днів після її дня народження, охоче поділилися.

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