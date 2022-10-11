Намагається все виправити: королева Маргрете II зустрілася із сином Йоахимом та обговорила питання титулів

Нещодавно у датському королівстві відбулися дуже серйозні зміни. Королева Маргрете II оголосила, що з 1 січня 2023 року діти її молодшого сина принца Йоахіма будуть позбавлені титулів принців та принцес. Це рішення призвело до серйозних розбіжностей у сім'ї.

Її син Йоахім та його дружина принцеса Марі поспілкувалися з журналістами та розповіли, що дуже засмучені таким рішенням монарха і не очікували такого повороту подій. Пізніше королева випустила офіційний стейтмент, в якому сказала, що прийняла важке для себе рішення, але не думала, що воно завдасть такої шкоди сім'ї її молодшого сина.

«Я прийняла рішення як королева, мати та бабуся, але як мати та бабуся я недооцінила, наскільки це вплинуло на мого молодшого сина та його родину. Це справляє велике враження, і я жалкую про це. Ні в кого не повинно бути сумнівів у тому, що мої діти, зяті та онуки – моя велика радість та гордість. Тепер я сподіваюся, що ми, як сім'я, зможемо знайти спокій, щоб самим знайти вихід із цієї ситуації», — заявила монарх.

Тепер повідомляється, що королева Маргрете II провела переговори зі своїм молодшим сином після того, як її рішення позбавити дітей королівських титулів викликало негативну реакцію. І, схоже, що монарх сповнена рішучості налагодити стосунки в сім'ї після цієї зустрічі.

Монарх випустила нову заяву, в якій пообіцяла, що принц Йоахім і монарх «дивитимуться вперед» і знайдуть спосіб вирішити ситуацію.

«Королева та принц Йоахім говорили разом у Фреденсборгу. Всі згодні дивитися вперед, і, як висловилася сама королева, вона і принц Йоахім хочуть спокійно знайти вихід із цієї ситуації», — говорить повідомлення.

Принц Йоахім із сім'єю / Фото: Getty Images

Однак, жодних подробиць більше не повідомляється. Зрозуміло лише одне, що незважаючи на те, чи будуть титули у її чотирьох онуків чи ні, лінія спадкоємості залишиться незмінною. Королева Маргрете також обґрунтувала це рішення тим, що воно дасть її онукам більше свободи у майбутньому.

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