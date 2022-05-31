"Намагаюся просто витримати це": Олена Зеленська розповіла, як їхня родина переживає війну

Перша леді України Олена Зеленська під час інтерв'ю українським ЗМІ, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону, розповіла про їхню із президентом Зеленським сім'ю, яка так само, як і всі українські сім'ї була шокована, коли в країні почалася війна.

Відповідаючи на запитання журналістів, Олена Зеленська докладніше розповіла про те, як живе їхня родина зараз, і як вони самі справляються з війною, яка торкнулася всіх людей.

"Ми не виняток і так само з цим живемо і, звичайно ми були в шоці. Ви пам'ятаєте обличчя президента, коли він приїхав до Бучі та Ірпеня…Я відчуваю злість і тільки злість. У мене немає жодних сентиментів до тих людей, які це зробили. Чесно кажучи, я навіть не хочу уявляти, якби це сталося з моєю сім'єю, моїми дітьми, відкидаю ці думки для того, щоб не було зовсім погано", - каже перша леді.

Що ж до президента Зеленського, то його дружина каже, що Володимир Олександрович має стійку нервову систему. І ця злість, яку він відчуває, вона допомагає працювати та діяти ще ефективніше.

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

"Хтось схиляється від таких поганих речей, а його це тільки підштовхує. Це його характер. На агресії він може бігти набагато довше і ефективніше, ніж у спокійному стані. А я намагаюся просто витримати весь цей період розлуки. Тому що наша родина зараз роз'єднана. Ми бачимося з Володимиром періодично тут в офісі. Я можу зайти до нього, якщо у нього немає наради. Діти, вони розуміють, що цей період колись закінчиться. Але ці постійні запитання "коли вже?" – говорить Олена Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: president.gov.ua

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