Намагаються втекти доки залізна завіса не опустилася: росіяни масово побігли за шенгенськими візами

Мешканці "великої і прекрасної" Росії, яка нещодавно піднялася з колін, дуже налякані перспективою відмови країн Євросоюзу видавати їм шенгенські візи.

Вже кілька країн вирішили не видавати росіянам шенгенські візи. Видачу туристичних віз для громадян РФ призупинили Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди, Бельгія, Данія, Чехія та Словаччина. У ЄС напередодні внесли на обговорення проект повної заборони видачі шенгенських віз росіянам. З кожним днем ідея повної заборони на в'їзд до країн Євросоюзу для росіян знаходить все більше прихильників.

Все це змушує "дорогих росіян" нервувати. Хтось несамовито кричить у соцмережах про несправедливість такого рішення та геноцид росіян, а хтось тим часом біжить отримувати візи до посольств тих країн, які ще не закрили цю можливість.

Кількість звернень росіян за візами до Європи збільшилася на 40% за останні два тижні, повідомила російському Комерсанту співробітниця візового центру. Особливо це відчувалося наприкінці тижня, на тлі заяв естонської влади про припинення видачі віз росіянам.

До того ж, вже зараз отримати шенген стало складніше: скоротилася кількість записів у візові центри та диппредставництва, ускладнився сам процес подання документів, терміни розгляду заявок збільшилися, країни часто дають візу лише на дати поїздки, а Фінляндія почала відмовляти у транзитних візах.

А Telegram-канал «Кровавая барыня» розповів історію росіянки, яка зіткнулася з ануляцією виданої Францією п'ятирічної шенгенської візи на прикордонній посаді в Нарві.

Швидше за все, найближчим часом усім тим, хто не встиг отримати заповітну візу, доведеться оцінити всі переваги та недоліки туристичних регіонів рідної країни. Наприклад, з'їздити на Колиму, куди вже зараз запрошують росіян видання, які намагаються популяризувати внутрішній туризм.

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