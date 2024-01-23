Наомі Кемпбелл публічно підтримала Сару Йоркську, яка знову бореться з раком

Сара запостила нове фото з Австрії, де перебуває на курорті в Альтаусзеї, де відновлюється та написала пост:

"Я приділяю деякий час собі, оскільки мені поставили діагноз злоякісна меланома, форма раку шкіри, мій другий діагноз раку протягом року після того, як цього літа мені поставили діагноз рак молочної залози і мені довелося перенести мастектомію та реконструктивну операцію. Саме завдяки величезній пильності мого дерматолога меланому було виявлено вчасно.

Звичайно, ще один діагноз раку став шоком, але я в хорошому настрої і вдячна за численні послання любові та підтримки.

Я вважаю, що мій досвід акцентує на важливості перевірки розміру, форми, кольору та текстури, а також появи нових родимок, які можуть бути ознакою меланоми, і закликаю всіх, хто читає це, бути пильними.

Я неймовірно вдячна медичним бригадам, які підтримували мене в обох випадках раку, і клініці MAYRLIFE за дбайливу турботу про мене в останні тижні, надавши мені час для одужання. Зараз я відпочиваю з сім'єю вдома і почуваюся щасливою, маючи їхню любов і підтримку", — написала під під фото герцогиня.

Британська модель Наомі Кемпбелл не залишила поза увагою пост Сари і написала їй слова підтримки у коментарях.

"Молюсь за ваше одужання. З любов'ю, Наомі", — написала вона.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у батька Сари, майора Рональда Фергюсона, було діагностовано рак шкіри за кілька місяців до його смерті 2003 року від серцевого нападу.

Дочка Сари — принцеса Беатріс тісно співпрацює як покровителька Британської асоціації шкіри. У майбутньому герцогиня Йоркська також хоче більше часу приділити цій темі у своїй громадській роботі.

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