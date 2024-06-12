Наомі Кемпбелл та Девід Бекхем побували на приватному прийомі короля Чарльза III

Король Чарльз привітав Рода Стюарта, Девіда Бекхема та багатьох інших зіркових гостей у палаці Сент-Джеймс на церемонії відкриття Королівського фонду The King's Foundation.

У травні Бекхем відвідав резиденцію короля Highgrove House, а в червні опублікували фотографії цього візиту, повідомивши, що 49-річний ексфутболіст став послом фонду, який Чарльз заснував 1990 року ще коли був принцом Уельським.

Король Чарльз зібрав гостей у Сент-Джеймському палаці на церемонії вручення премій його благодійного фонду / Фото: Associated Press

11 червня монарх зібрав гостей, щоб вручити нагороди благодійної організації. Фонд короля працює над створенням покращених спільнот, в яких люди, місця та планета можуть гармонійно співіснувати. Повідомляється, що тепер нагороди вручатимуться щорічно, щоб відзначити студентів, викладачів, випускників та партнерів за їхню роботу з досягнення цілей організації у багатьох секторах.

Король Чарльз, Род Стюарт та Девід Бекхем / Фото: Associated Press

Серед знаменитостей на заході були помічені музикант Род Стюарт, Девід Бекхем, акторка Сієнна Міллер, модель Наомі Кемпбелл, головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул та інші.

"Сьогодні ввечері ми відзначаємо роботу Королівського фонду на церемонії відкриття благодійної премії у палаці Сент-Джеймс. Вітаємо всіх переможців серед студентів, випускників та партнерів @kingsfdn!"

Король Чарльз та Девід Бекхем / Фото: Associated Press

Заснований королем, коли Його Величність був принцом Уельським, Королівський фонд заохочує людей, місця та планету працювати разом у гармонії — проводячи освітні курси з традиційних ремісничих навичок, надаючи програми охорони здоров'я та добробуту, а також допомагаючи створювати та підтримувати спільноти, які будуть більш стійкими. Наші переможці в усіх категоріях зробили свій унікальний внесок у місію благодійної організації.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Дякуємо Його Величності, нашому королівському президентові-засновнику, та послам @kingsfdn за те, що приєдналися до нас на такому особливому заході", — йдеться у повідомленні палацу в Instagram.

Король Чарльз зібрав гостей у Сент-Джеймському палаці на церемонії вручення премій його благодійного фонду / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Бекхеми перестали спілкуватися з Меган та Гаррі.

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