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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
2 хв

Наомі Осака здивувала образом у стилі зірки НБА: тенісистка вразила фанатів на US Open

Японська тенісистка Наомі Осака вийшла на корт у новому епатажному образі, що був присвячений колишній зірці НБА Аллену Айверсону.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Наомі Осака

Наомі Осака / © Getty Images

Образ спортсменки складався з довгої білої спідниці та сірого халату з каптуром, що були прикрашеномі газетними вирізками про саму тенісистку. Згодом вона зняла каптур і продемонструвала косички, зібрані під пов’язкою, — саме такий образ свого часу був характерним для Айверсона, коли він виступав за «Філадельфія Севенті Сіксерс» і був визнаний найціннішим гравцем НБА.

Наомі Осака / © Getty Images

Наомі Осака / © Getty Images

Осака також одягнула компресійну пов’язку на руку — ще один елемент стилю, який став популярним завдяки Айверсону.

«Це, мабуть, моя данина Айверсону. Він мені дуже подобається. Nike сказали: „Баскетбол“, — і я відповіла: „Добре, хочете баскетбол — отримаєте баскетбол“», — розповіла Осака після перемоги.

У суботу під час спілкування з журналістами Осака також назвала легенду баскетболу справжнім законодавцем моди.

Наомі Осака / © Getty Images

Наомі Осака / © Getty Images

Наомі Осака / © Associated Press

Наомі Осака / © Associated Press

«Я дуже ним захоплююся, тому що він багато чого змінив у моді — навмисно чи ні. Він вплинув на те, як одягаються гравці НБА. Мені також подобається сама розмова про одяг у спорті та можливість виражати себе через стиль. У цьому сенсі він для мене приклад», — сказала тенісистка.

/ © Associated Press

© Associated Press

Однак у цій пишній спідниці до суперниці Наомі не вийшла — перед початком турніру зняла вершній шар одягу і продемонстурвала чорний спортивний ансамбль від Nike.

Наомі Осака / © Associated Press

Наомі Осака / © Associated Press

Наомі Осака / © Associated Press

Наомі Осака / © Associated Press

Наомі Осака / © Associated Press

Наомі Осака / © Associated Press

Наомі Осака / © Associated Press

Наомі Осака / © Associated Press

Осака не вперше привертає увагу своїми сміливими образами на тенісних турнірах. Цього року на Вімблдоні японська спортсменка вийшла на корт у вбранні з мотивами кімоно. А на Відкритому чемпіонаті Австралії в січні вона здивувала образом у стилі медузи, який, за її словами, був натхненний казками, які вона розповідає своїй доньці перед сном.

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