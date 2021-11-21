Напередодні 40-річчя: герцогиня Кембриджська з'явилася на обкладинці глянцю

У січні герцогиня Кембриджська відсвяткує 40-річчя.

Британський журнал ОК! помістив фото дружини принца Вільяма на обкладинку спеціального колекційного видання, присвяченого дню народження королівської особи.

"Не пропустіть спеціальне колекційне видання, присвячене королівському дню народження, коли ми відсвяткуємо 40-річчя герцогині Кембриджської. Ми подивимося на життя Кейт за останні чотири десятиліття перед її знаменним днем народження", — йдеться у підписі у публікації обкладинки журналу на офіційній сторінці в Instagram.

На обкладинку помістили фото герцогині Кембриджської з церемонії вручення премії Earthshot Prize, яку преса назвала Нобелівською екологічною премією, організованою принцом Вільямом. На Кетрін була сукня від Alexander McQueen, яку вона вперше одягла 2011 року на премію BAFTA. На церемонії 2021 року свій образ герцогиня Кембриджська доповнила улюбленими сережками від Kiki McDonough із спеціальної серії у формі крапель, легким вечірнім макіяжем та бездоганним укладанням хвилями.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Associated Press

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