Напередодні 60-річчя герцогині Софі: палац поділився кадрами з нової фотосесії

Напередодні свята королівський палац поділився кадрами нової фотосесії Софі. Фотосесію знімали у її будинку у Бегшот-парку, а авторкою знімком стала фотографка Крістіна Ебенезер.

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"Герцогиня Единбурзька зацікавилася творчим стилем фотографії Ебенезер і хотіла підтримати висхідну жінку-фотографку.

Оскільки герцогиня з нетерпінням чекає свого 60-річчя, Її Королівська Високість знову відчуває хвилювання і відданість своїй роботі в галузі ґендерної рівності та з нетерпінням чекає подальшого прийняття та відстоювання цієї проблеми найближчими роками", — йдеться у повідомленні палацу.

На знімках Софі постала у чорній трикотажній водолазці та молочно-білій плісованій спідниці, а також у молочному пальті Proenza Schouler, широких пляшкових штанях Emilia Wickstead та коричневій водолазці. А її образ доповнюють маленькі сережки-кільця Giulia Barela Jewelry і каблучка від цього ж бренду. У Софі розпущене біляве волосся та макіяж на обличчі.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Очікується, що герцогиня Единбурзька проведе свій особливий день зі своїм чоловіком принцом Едвардом. Діти Софі та Едварда зараз живуть не з ними, оскільки старша дочка леді Луїза навчається в Університеті Сент-Ендрюс, у Шотландії, а син Джеймс навчається у школі-інтернаті в Оксфордширі.

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