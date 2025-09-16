ТСН у соціальних мережах

Суспільство
41
Напередодні державного візиту: розкрито справжні почуття президента Трампа до принцеси Кейт

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп у вівторок прибудуть до Великої Британії із запланованим державним візитом.

Ольга Кузьменко
Дональд Трамп та принцеса Уельська Кейт

Дональд Трамп і принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Кейті Вільям Уельські зустрінуть пару на території Віндзорського замку в середу вранці і офіційно представлять їх королю Чарльзу та королеві Каміллі. Королівські пари та президентське подружжя будуть присутні на церемонії привітання просто неба і на каретному кортежі, що проходить до Віндзорського замку.

В останній день перебування у Великій Британії перша леді США Меланія Трамп відвідає Ляльковий дім королеви Марії та Королівську бібліотеку у Віндзорському замку, а потім зустрінеться з принцесою Кейт у садах Фрогмор.

Королева Єлизавета II і Дональд Трамп / © Associated Press

Королева Єлизавета II і Дональд Трамп / © Associated Press

Повідомляється, що пара в захваті від того, що 43-річна принцеса Уельська відіграватиме «помітну» роль під час їхньої поїздки до Великої Британії наступного тижня.

«Президент і перша леді дуже раді, що принцеса Уельська відіграє таку важливу роль у їхньому візиті», — йдеться у заяві, пише express.co.uk.

Участь принцеси Кейт у таких заходах державного візиту — велика честь. Трампи дуже сподівалися, що вона буде частиною їхнього візиту, але через стан здоров’я принцеси жодних підтверджень цьому не надходило до цього тижня.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Під час свого візиту президент і перша леді зупиняться на місці і в приватному порядку покладуть вінок до гробниці королеви Єлизавети II. Потім для них буде проведено коротку екскурсію каплицею, і вони послухають музичний виступ хору каплиці.

Також ми побачимо принца та принцесу Уельських на державному банкеті.

41
