Напередодні ювілею: опубліковано нове портретне фото королівської принцеси Анни
Королівський фотограф Кріс Джексон зробив нове портретне фото напередодні 75-річного ювілею принцеси Анни.
«Спеціально зробив цей офіційний портрет Її Королівської Високості та сера Тіма у Віндзорському замку на честь дня народження принцеси Анни. З 75-річчям! 🎂 🥳 🎉», — написано під знімком.
Фото було зроблено під час державного бенкету на честь візиту президента Франції Еммануеля Макрона та першої леді Бріжит Макрон на початку липня 2025 року.
Того дня принцеса Анна була одягнена в кремову максісукню з подолом з мережива, яка була розшита камінням, а її вбрання доповнювало лаконічне болеро, довгі білі рукавички та маленький клатч. Образ принцеса доповнила тіарою, сережками та кольє на шиї, а у неї на грудях було кілька орденів. Також принцеса постала у кадрі з новою зачіскою.
На фотографії принцеса зображена разом із чоловіком, віце-адміралом сером Тімоті Лоуренсом.
Нагадаємо, минулого року на честь 74-річчя принцеси ми зібрали для вас десять невідомих фактів про улюблену дочку принца Філіпа.