Суспільство
49
1 хв

Напередодні ювілею: опубліковано нове портретне фото королівської принцеси Анни

Королівський фотограф Кріс Джексон зробив нове портретне фото напередодні 75-річного ювілею принцеси Анни.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

«Спеціально зробив цей офіційний портрет Її Королівської Високості та сера Тіма у Віндзорському замку на честь дня народження принцеси Анни. З 75-річчям! 🎂 🥳 🎉», — написано під знімком.

Фото було зроблено під час державного бенкету на честь візиту президента Франції Еммануеля Макрона та першої леді Бріжит Макрон на початку липня 2025 року.

Сер Тімоті Лоуренс і королівська принцеса Анна / © instagram.com/chrisjacksongetty

Сер Тімоті Лоуренс і королівська принцеса Анна / © instagram.com/chrisjacksongetty

Того дня принцеса Анна була одягнена в кремову максісукню з подолом з мережива, яка була розшита камінням, а її вбрання доповнювало лаконічне болеро, довгі білі рукавички та маленький клатч. Образ принцеса доповнила тіарою, сережками та кольє на шиї, а у неї на грудях було кілька орденів. Також принцеса постала у кадрі з новою зачіскою.

На фотографії принцеса зображена разом із чоловіком, віце-адміралом сером Тімоті Лоуренсом.

Сер Тімоті Лоуренс і королівська принцеса Анна на банкеті у Віндзорському замку / © Associated Press

Сер Тімоті Лоуренс і королівська принцеса Анна на банкеті у Віндзорському замку / © Associated Press

Нагадаємо, минулого року на честь 74-річчя принцеси ми зібрали для вас десять невідомих фактів про улюблену дочку принца Філіпа.

