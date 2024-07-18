Напередодні канікул: шведський принц Карл Філіп та принцеса Софія поділилися сімейним фото

Принц Карл Філіп та принцеса Софія зі Швеції вже розпочали літні канікули. З цієї нагоди вони поділилися новою милою сімейною фотографією у своєму акаунті Instagram, на якій вони зображені з трьома дітьми: принцом Александром, принцом Габріелем та принцом Джуліаном.

У підписі до фотографії Карл Філіп та Софія написали: "Vi önskar er en fin sommar!" ("Бажаємо вам гарного літа!").

Фотографія була зроблена на вулиці, родина обіймалася, була одягнена в простий легкий літній одяг, а на лавці поруч із ними сидів пес.

Через кілька днів після публікації цієї фотографії пара відвідала важливе сімейне свято – день народження кронпринцеси Вікторії – старшої сестри Карла Філіпа та спадкоємиці шведського престолу. Захід традиційно проводився у палаці Солліден та замку Боргхольм на острові Еланд.

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