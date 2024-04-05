Напередодні оголошення про заручини з Чарльзом: як Діану Спенсер переслідували папараці

Принцеса Діана була дуже цікавою особистістю. Сором'язливою та скромною – з одного боку, товариською та милосердною – з іншого.

Сьогодні ми згадуємо, як за леді Діаною тільки починали полювання папараці, коли їм стало відомо про її майбутні заручини з принцом Чарльзом.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

На цьому фото Діана Спенсер в оточенні фотокореспондентів та репортера Говарда Фостера незадовго до оголошення про свої заручини з Чарльзом, у лютому 1981 року. На ній темний одяг і золоті сережки-кільця у вухах, фірмова зачіска та погляд, трохи опущений донизу. До речі, цей "фірмовий" погляд Діани з'явився у майбутньої принцеси саме через величезну і нав'язливу увагу до її персони. Діана розповідала у своїх інтерв'ю, що їй було ніяково знаходитися на публіці, часто перед величезним натовпом людей, тому вона соромилася і опускала очі.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

А на цьому фото Діана прикриває обличчя рукою, після того, як врізалася в дерево, здаючи на машині заднім ходом, коли виїжджала з дитячого садка "Молода Англія" в Пімліко, де 1980 року працювала помічницею вихователя.

Принцеса Діана їде з дитячого садка "Молода Англія" в Пімліко, 1980 рік / Фото: Getty Images

Працювала майбутня принцеса і нянею у кількох сім'ях. Нещодавно ми показували вам одне з таких фото із прогулянки леді Ді з її підопічним.

Читайте також: