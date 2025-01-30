Напередодні річниці: миле відео з весілля короля Чарльза та королеви Камілли

У квітні король Чарльз та королева Камілла відсвяткують 20-ту річницю від дня свого весілля.

Ми знайшли один із відеороликів, який був знятий того щасливого для пари дня – 9 квітня 2005 року. У ролику принц Уельський Чарльз і Камілла Паркер-Боулз виходять з автомобіля, коли приїхали на цивільну церемонію розпису у Віндзорі.

Насправді їхнє весілля спочатку було заплановано на 8 квітня, але було перенесено на 9, оскільки принца Чарльза викликали на похорон Папи Івана Павла II від імені королеви Єлизавети II.

Ах, це весілля: який вигляд мали Чарльз і Камілла у день свого розпису

До того ж, Камілла і Чарльз не хотіли пов'язувати себе шлюбом у день, коли ховали Папу Римського.

Громадянська церемонія розпису пари проходила у Віндзорській ратуші, а служба благословення подружжя у каплиці Святого Георгія.

Принц Чарльз та його дружина Камілла залишають громадянську церемонію одруження в Ратуші Віндзора, 9 квітня 2005 року у Беркширі, Англія. / Фото: Getty Images

На цивільній церемонії Камілла з'явилася в лаконічній молочно-білій сукні прямого силуету та пальті в тон від Робінсона Валентайна, та капелюсі від улюбленого ірландського капелюшного майстра Філіпа Трейсі. Аксесуар був кремового кольору з французьким мереживом, прикрашений трьома страусовими пір'їнами і квіткою.

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