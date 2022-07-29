На честь річниці весілля: яким був 115-кілограмовий торт леді Діани і принца Чарльза

Сьогодні, 29 липня 2022 року, принцеса Діана і принц Чарльз могли б відсвяткувати 41-шу річницю від дня свого весілля.

Раніше ми згадували, як відбувалася весільна репетиція пари в соборі Святого Павла в Лондоні, і як, тримаючись за руки, майбутні чоловік і дружина виходили з собору і потрапили під приціл фотографів.

Сьогодні хочемо розповісти про весільний торт королівської пари. Він був заввишки п'ять футів і вагою 255 фунтів (115 кг), виготовлений Кулінарною школою Королівського флоту HMS Pembroke в Чатемі. На знімку разом із тортом зображений старший викладач школи, головний кухар дрібної канцелярії Дейв Ейвері. Йому було 37 років, коли він розробляв це воістину королівське частування для весілля.

Весільний торт Діани і Чарльза / Фото: Associated Press

Через 33 роки після того, як торт був випечений, один його шматок був проданий на аукціоні за 1375 доларів. Його продали в оригінальній біло-срібній подарунковій коробці з датою королівського весілля і інформацією: "Букінгемський палац 29 липня 1981 року". Пакування додатково було прикрашене пір'ям принца Уельського і монограмою "CD", пише Hello!. Продаж анонімному користувачу торгів був проведений компанією Nate D. Sander Auctions з Лос-Анджелеса.

Принцеса Діана і принц Чарльз / Фото: Associated Press

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Але не тільки торт Діани і Чарльза продавали на аукціоні. Після весілля старшого сина принцеси Уельської — принца Вільяма і Кейт Міддлтон 2011 року — кілька частин восьмиярусного весільного торта Вільяма і Кейт були продані на аукціоні. Також королівське подружжя приберегло шматочок і для себе. Знаменитий торт вони скуштували в жовтні 2013 року до нагоди хрещення їхнього первістка — принца Джорджа.

Весілля Кейт і Вільяма / Фото: Associated Press

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