На честь річниці весілля: яким був 115-кілограмовий торт леді Діани і принца Чарльза

Сьогодні, 29 липня 2022 року, принцеса Діана і принц Чарльз могли б відсвяткувати 41-шу річницю від дня свого весілля.
Раніше ми згадували, як відбувалася весільна репетиція пари в соборі Святого Павла в Лондоні, і як, тримаючись за руки, майбутні чоловік і дружина виходили з собору і потрапили під приціл фотографів.
Сьогодні хочемо розповісти про весільний торт королівської пари. Він був заввишки п'ять футів і вагою 255 фунтів (115 кг), виготовлений Кулінарною школою Королівського флоту HMS Pembroke в Чатемі. На знімку разом із тортом зображений старший викладач школи, головний кухар дрібної канцелярії Дейв Ейвері. Йому було 37 років, коли він розробляв це воістину королівське частування для весілля.
Через 33 роки після того, як торт був випечений, один його шматок був проданий на аукціоні за 1375 доларів. Його продали в оригінальній біло-срібній подарунковій коробці з датою королівського весілля і інформацією: "Букінгемський палац 29 липня 1981 року". Пакування додатково було прикрашене пір'ям принца Уельського і монограмою "CD", пише Hello!. Продаж анонімному користувачу торгів був проведений компанією Nate D. Sander Auctions з Лос-Анджелеса.
Але не тільки торт Діани і Чарльза продавали на аукціоні. Після весілля старшого сина принцеси Уельської — принца Вільяма і Кейт Міддлтон 2011 року — кілька частин восьмиярусного весільного торта Вільяма і Кейт були продані на аукціоні. Також королівське подружжя приберегло шматочок і для себе. Знаменитий торт вони скуштували в жовтні 2013 року до нагоди хрещення їхнього первістка — принца Джорджа.
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