Напередодні Різдва: принц Гійом і принцеса Стефанія влаштували сімейну фотосесію з синами

Спадковий принц Люксембургу Гійом і його дружина принцеса Стефанія влаштували сімейну фотосесію разом із синами, а знімками поділилися в Instagram.
Подружжя знялося у святковій фотосесії разом із синами – чотирирічним принцом Шарлем і півторарічним принцом Франсуа.
"У цей святковий період спадкова пара з радістю ділиться з вами новими сімейними фотографіями.
Їхні Королівські Високості бажають вам і всім вашим близьким веселого Різдва та чудового завершення року.
© Будинок Великого Герцога/Кері Бартелмі", – йдеться у підписі до фотографій.
Нагадаємо, в червні 2024 року герцог Люксембургу Анрі передав правління сину Гійому. Після 24 років перебування на престолі великий герцог Люксембургу Анрі висловив бажання відійти від своїх обов'язків.
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