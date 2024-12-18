Напередодні Різдва: принц Гійом і принцеса Стефанія влаштували сімейну фотосесію з синами

Спадковий принц Люксембургу Гійом і його дружина принцеса Стефанія влаштували сімейну фотосесію разом із синами, а знімками поділилися в Instagram.

Подружжя знялося у святковій фотосесії разом із синами – чотирирічним принцом Шарлем і півторарічним принцом Франсуа.

Принц Люксембургу Гійом і принцеса Стефанія з синами / Фото: instagram.com/courgrandducale

"У цей святковий період спадкова пара з радістю ділиться з вами новими сімейними фотографіями.

Їхні Королівські Високості бажають вам і всім вашим близьким веселого Різдва та чудового завершення року.

© Будинок Великого Герцога/Кері Бартелмі", – йдеться у підписі до фотографій.

Принц Люксембургу Гійом і принцеса Стефанія з синами / Фото: instagram.com/courgrandducale

Нагадаємо, в червні 2024 року герцог Люксембургу Анрі передав правління сину Гійому. Після 24 років перебування на престолі великий герцог Люксембургу Анрі висловив бажання відійти від своїх обов'язків.

Принц Люксембургу Гійом і принцеса Стефанія з синами / Фото: instagram.com/courgrandducale

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