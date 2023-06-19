Напередодні ще однієї коронації: король Чарльз III нагородив дружину Каміллу новим орденом

Її Величність королева Камілла стала жінкою Ордена Чортополоха, який еквівалентний Ордену Підв'язки. Напередодні головної події для королівського подружжя король Чарльз III удостоїв свою дружину неймовірної честі. У заяві Букінгемського палацу було підтверджено, що Камілла була призначена до Ордену Чортополоха, який є найбільшим лицарським орденом Шотландії.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

В заяві палацу йшлося: "Король наказав призначити королеву в Найдавніший і Благороднійший Орден Чортополоха".

Цей титул належить іншим старшим членам королівської сім'ї, зокрема і сестрі короля, принцесі Анні від 2000 року, і спадкоємцю престолу, принцу Вільяму від 2012 року.

Як повідомляє видання Hello! саме монарх відповідає за те, хто призначається до Ордену. В ордені може бути до 16 лицарів, наразі лише дві позиції залишаються вакантними.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, про те, як відбудеться шотландська коронація короля Чарльза та королеви Камілли ми розповідали раніше.

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