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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Напередодні свого дня народження: Меган Маркл зробила важливу заяву

4 серпня герцогині Сассекській виповниться 44 роки. Вона народилася в один день з королевою-матір’ю Єлизаветою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Меган та її команда бренду As Ever оголосила, що найближчим часом вони почнуть випускати нову продукцію, включаючи нові вина.

«Ми сподіваємося, що ви чудово провели літо — насолоджувалися пригодами подорожей чи спокоєм будинку, знаходили красу в дрібницях і, можливо, куштували щось нове. Багато хто з вас змогли спробувати наше дебютне рожеве вино Napa Valley Rosé врожаю 2023 року, і ми були в захваті від ваших відгуків: „10 з 10“, „ідеально“, „витончений смак“, „приголомшливо та чудово“. Ми також перемогли у сліпих дегустаціях як „найкраще рожеве вино“ та були названі „найкращим напоєм літа“. Оце так, подумали ми. І дякую вам, говоримо ми», — йдеться у заяві.

Меган Маркл успішно продає вино / © Getty Images

Меган Маркл успішно продає вино / © Getty Images

«Ми раді повідомити, що наше рожеве вино Napa Valley Rosé врожаю 2024 року надійде у продаж наступного тижня», — йдеться у повідомленні герцогині. «У ньому поєднується та ж гармонія нот, що і в нашому першому купажі, і створюється елегантне поєднання тонкого, але незабутнього смаку. Вам захочеться цокнутися келихами з друзями на заході сонця, піднімаючи келихи за літо», — пише бренд.

1 липня Меган випустила перший алкогольний напій свого бренду — рожеве вино Napa Valley 2023 року. Його вартість перевищувала 86 доларів за пляшку за мінімального замовлення від трьох пляшок і було доступно для покупки тільки покупцям зі США.

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