Напередодні туру до Колумбії: від Меган і Гаррі пішов їхній головний помічник

Стало відомо, що напередодні поїздки пішов у відставку їхній головний помічник Джош Кеттлер, який пропрацював на Меган та Гаррі лише три місяці.

Раніше чоловік, який працював керівником апарату комунікаційної платформи Cognixion, приступив до виконання обов'язків у травні перед турне герцога та герцогині Сассекських до Нігерії.

Джош Кеттлер — помічник Меган Маркл та принца Гаррі / Фото: Getty Images

Це не вперше, коли старші співробітники залишають свої посади у принца Гаррі та Меган Маркл. 2023 року їхній фонд The Archewell Foundation попрощався з продюсером Беном Браунінгом і Фарою Тейлор, які керували маркетингом їхнього документального серіалу Netflix і подкасту Меган на Spotify.

Тим часом, у січні цього року пара попрощалася з Беннеттом Левіном менеджером Archewell Production. Спочатку Беннетт був прийнятий в команду як координатор бізнесу 2021 року. Потім його підвищили до менеджера Archewell 2022 року.

Меган Маркл у Нігерії / Фото: Associated Press

Як повідомляє Hello! звільнення Джоша збіглося з підготовкою принца Гаррі та Меган до майбутнього туру Колумбією, який стартує наприкінці цього тижня. Це буде їхній другий спільний міжнародний тур з моменту складання ними з себе королівських обов'язків та переїзду за океан.

Раніше ми писали, що колишня директорка Меган та Гаррі була вражена роботою з парою.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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