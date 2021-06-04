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Напередодні візиту Байдена: згадуємо виходи королеви Єлизавети II на зустрічах з президентами США

Напередодні візиту Байдена: згадуємо виходи королеви Єлизавети II на зустрічах з президентами США

Королева Єлизавета II / Associated Press

13 червня відбудеться зустріч королеви Єлизавети II з президентом США Джо Байденом.

Зараз Білий дім і Букінгемський палац розробляють план зустрічі монархині та нового президента США. У поїздці до президента приєднається його дружина Джилл Байден, пише CNN.

Очікується, що особиста зустріч відбудеться до того, як президент покине Сполучене Королівство після саміту G7 і попрямує до Брюсселя на зустріч НАТО 14 червня. Букінгемський палац уже оголосив, що це буде 13 червня і відбудеться зустріч у Віндзорському замку.

Джо Байден / © Associated Press
Джо Байден / Associated Press

Зустріч з Байденом зробить його 13-м президентом Америки, з яким зустрічалася королева Єлизавета II за роки свого царювання. Єдиним президентом, з яким королева не зустрічалася за час свого 69-річного правління, був 36-й президент США Ліндон Б. Джонсон, який не відвідав Велику Британію під час свого перебування при владі.

А останнім президентом Америки, з яким зустрічалася королева Єлизавета II, був Дональд Трамп. Трамп і колишня перша леді Меланія пили чай з королевою у Віндзорському замку в липні 2018 року, а наступного року королева прийняла їх з більш офіційним державним візитом в Букінгемському палаці. На зустріч у Віндзорі Меланія приїжджала в дуже красивому костюмі від Christian Dior. А в Букінгемському палаці перша леді сяяла в сукні від Valentino.

Байден стане четвертим американським президентом, якого британська монархиня прийме саме у Віндзорському замку. Раніше це були Рональд Рейган 1982 року, Джордж Буш 2008 року, Барак Обама 2016 року і, як ми вже згадали вище Дональд Трамп 2018 року. Цікаво, який образ підбере для зустрічі Джилл Байден?

Перша леді Меланія Трамп, королева Єлизавета II і президент Дональд Трамп в Букінгемському палаці, 3 червня 2019 року / © Associated Press
Перша леді Меланія Трамп, королева Єлизавета II і президент Дональд Трамп в Букінгемському палаці, 3 червня 2019 року / Associated Press
Королева Єлизавета II і перша леді США Меланія Трамп під час офіційного прийому глав країн НАТО в Букінгемському палаці, 3 грудня 2019 року / © Associated Press
Королева Єлизавета II і перша леді США Меланія Трамп під час офіційного прийому глав країн НАТО в Букінгемському палаці, 3 грудня 2019 року / Associated Press
Президент Дональд Трамп, королева Єлизавета II, перша леді Меланія Трамп, принц Чарльз і герцогиня Корнуольська Камілла перед державним банкетом в Букінгемському палаці в Лондоні, 3 червня 2019 року / © Associated Press
Президент Дональд Трамп, королева Єлизавета II, перша леді Меланія Трамп, принц Чарльз і герцогиня Корнуольська Камілла перед державним банкетом в Букінгемському палаці в Лондоні, 3 червня 2019 року / Associated Press

У пресі жартують, що буде кумедно, якщо вона вибере сукню з принтом лимонів від Oscar de la Renta, в якій з'являлася на публіці вже кілька разів. Схожа є у Меган Маркл.

Першим главою держави, з яким зустрілася королева Єлизавета II, був колишній президент Гаррі Трумен 1951 року, хоча в той час вона була принцесою і зійшла на трон наступного року.

Принцеса Єлизавета, 2 листопада 1951 року. Принцеса вирушає на вечерю з президентом Гарі Труменом в канадському посольстві у Вашингтоні / © Associated Press
Принцеса Єлизавета, 2 листопада 1951 року. Принцеса вирушає на вечерю з президентом Гарі Труменом в канадському посольстві у Вашингтоні / Associated Press

Раніше в квітні Байдени висловили співчуття королеві, королівській сім'ї і Сполученому Королівству після смерті принца Філіпа. Він помер 9 квітня у віці 99 років. А нещодавно було оприлюднено його заповіт.

Президент Дуайт Ейзенхауер і перша леді Меймі з королевою Єлизаветою II і її чоловіком принцом Філіпом, 17 жовтня 1957 року в Білому домі / © Associated Press
Президент Дуайт Ейзенхауер і перша леді Меймі з королевою Єлизаветою II і її чоловіком принцом Філіпом, 17 жовтня 1957 року в Білому домі / Associated Press
Королева Єлизавета II разом з президентом США Рональдом Рейганом і першою леді Ненсі Рейган в Букінгемському палаці в Лондоні 2 червня 1988 року / © Associated Press
Королева Єлизавета II разом з президентом США Рональдом Рейганом і першою леді Ненсі Рейган в Букінгемському палаці в Лондоні 2 червня 1988 року / Associated Press
Президент Джордж Буш і місіс Барбара Буш супроводжують королеву Єлизавету II і її чоловіка принца Філіпа південнною галявиною Білого дому. Буші влаштували приватний обід для королеви, яка прибула у вівторок, 14 травня 1991 року / © Associated Press
Президент Джордж Буш і місіс Барбара Буш супроводжують королеву Єлизавету II і її чоловіка принца Філіпа південнною галявиною Білого дому. Буші влаштували приватний обід для королеви, яка прибула у вівторок, 14 травня 1991 року / Associated Press
Президент Барак Обама, перша леді Мішель Обама, королева Єлизавета II і принц Філіпп в Букінгемському палаці, 18 листопада 2016 року / © Associated Press
Президент Барак Обама, перша леді Мішель Обама, королева Єлизавета II і принц Філіпп в Букінгемському палаці, 18 листопада 2016 року / Associated Press

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Юбилей королевы Елизаветы II - 90 лет / © Associated Press
День рождения королевы Елизаветы II в 2019 году / © Associated Press
Юбилей королевы Елизаветы II - 85 лет / © Associated Press
Принц Уильям на 85-летии бабушки / © Associated Press
Кейт и Уильям в 2011 году, на 85-летии королевы / © Associated Press
День рождения королевы Елизаветы II в 2020 году / © Associated Press
День рождения королевы Елизаветы II в 2020 году / © Associated Press
День рождения королевы Елизаветы II в 2020 году / © Associated Press
День рождения королевы Елизаветы II / © Associated Press
День рождения королевы Елизаветы II / © Associated Press
День рождения королевы Елизаветы II / © Associated Press
Юбилей королевы Елизаветы II - 90 лет / © Associated Press
Кейт и Уильям на 85-летнем юбилее Елизаветы II / © Associated Press
Юбилей королевы Елизаветы II - 85 лет / © Associated Press
Принц Гарри на 80-летии бабушки / © Associated Press
Юбилей королевы Елизаветы II - 80 лет / © Associated Press
Юбилей королевы Елизаветы II - 80-летний юбилей королевы / © Associated Press
Юбилей королевы Елизаветы II - 90 лет, праздничное шоу / © Getty Images
Принцесса Анна на 90-летнем юбилее королевы / © Getty Images
Хелен Миррен на 90-летнем юбилее королевы / © Getty Images
Ювілеї королеви Єлизавети II (20 фото)