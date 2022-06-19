Напередодні ювілею: красива герцогиня Корнуольська знялася у фотосеті для британського Vogue

Напередодні 75-річного ювілею, який герцогиня Корнуольська відсвяткує наступного місяця, британський Vogue поділився кадрами нового фотосету, в якому взяла участь дружина принца Чарльза.

Знімки були опубліковані в Instagram видання, а також у твітері, перепостили їх і в акаунті принца Чарльза та герцогині Камілли.

"Напередодні 75-річчя герцогині Корнуольської Її Королівська Високість поговорила з Vogue про те, чого її навчило життя, про її улюблений Читальний зал про те, що для неї в житті найважливіше", — зазначено в підписі до одного зі знімків.

У липні, @ClarenceHouse висловлюються на Vogue over cup of tea and a Duchy biscuit o family ("I at Wordle every day with my granddaughter") і the causas heels most passionate about. https://t.co/LPvFEaGe8t — British Vogue (@BritishVogue) June 18, 2022

Автором фотографій став фотограф Джеймі Гоксворт, він зобразив герцогиню Каміллу в їхньому з Чарльзом будинку Кларенс-хаусі. На одному з фото Камілла зображена в сидячи в кріслі з книжкою в руках (воно і не дивно, герцогиня Корнуольська дуже любить читати). Вона одягнена в красиву сукню кольору морської хвилі, світлі туфлі на підборах, її зап'ястя традиційно прикрашає кілька браслетів, а біляве волосся бездоганно укладене. Камілла в окулярах для читання.

На іншому знімку Камілла позує в саду біля будинку. На ній біла сорочка, жакет і, схоже, штани з поясом на талії. У липневому випуску герцогиня розповіла про свою роботу, життя та шлюб, а також про те, що вона є однією з тих жінок, за якими уважно стежать.

"Ніхто не любить, коли на нього весь час дивляться і, знаєте, критикують. Але я думаю, зрештою, я ніби піднімаюся над цим і справляюся з цим. Ти маєш жити далі", — коментує Камілла.

Ще один знімок, де Камілла у розкішній синій сукні з прозорими рукавами та туфлях-човниках позує у вітальні.

Нагадаємо, у лютому 2022 року королева Єлизавета II оголосила свою волю і повідомила, що після того, як її син принц Чарльз стане новим королем, його дружина Камілла отримає титул королеви-консорта, хоча мала б отримати титул принцеси-консорта. Це говорить про те, що багаторічна робота герцогині Корнуольської та відданість принцу Чарльзу та короні змогли довести Її Величності королеві, що Камілла гідна бути поруч із майбутнім королем і мати згодом титул королеви-консорта.

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