Напередодні ювілею народної улюблениці: стало відомо, кому був адресований останній дзвінок принцеси Діани

1 липня 2021 року принцесі Уельській Діани виповнилося б 60 років.

Напередодні знакової дати в ЗМІ потрапляють нові подробиці останніх днів життя королівської принцеси.

Річард Кей, давній королівський репортер і друг принцеси Діани, згадує телефонну розмову, яка виявилася останньою для принцеси Уельської в майбутньому документальному фільмі про Діану, який вийде в ефір в четвер увечері у Великій Британії, пише People.

Принцеса Діана / Associated Press

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"Я говорив з нею тієї ночі", — згадує він, — хоча тільки пізніше, коли 36-річна принцеса загинула в автокатастрофі, Кей усвідомив, наскільки важливим був цей дзвінок. "У поліції сказали, що останній раз вона телефонувала мені", — згадує він. Репортер також згадує, що принцеса Уельська хотіла почати нове життя, почати все спочатку і більше часу проводити зі своїми хлопчиками.

Коли загинула Діана, її синам принцам Вільяму і Гаррі було 15 і 12 років відповідно. Для принца Гаррі втрата матері стала глибокою травмою, яку він опрацьовує досі.

Принц Філіп, принц Вільям, Чарльз Спенсер, принц Гарі і принц Чарльз на похороні принцеси Діани / Associated Press

1 липня Гаррі повинен буде прилетіти до Великої Британії, щоб разом зі старшим братом Вільямом бути присутнім на церемонії відкриття пам'ятного меморіалу Діани.

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Принцеса Діана з синами — Вільямом і Гаррі (11 фото)

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