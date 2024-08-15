Написали зворушливого листа: Кейт і Вільям вшанували пам'ять продавця піци з Уельсу, який помер від раку

Принц і принцеса Уельські віддали шану продавцю піци, з яким вони познайомилися під час прогулянки Уельсом минулого року. Чоловік помер після боротьби з раком у віці 47 років.

Принц Вільям та принцеса Кейт написали зворушливого листа, як данину поваги Пітеру Моррісу, власнику піцерії Little Dragon Pizza Van, повідомляє британська газета The Sun. За даними видання, принц Вільям відправив його вдові Пітера Трейсі і лист був зачитаний на його похороні.

Кейт і Вільям у піцерії в Уельсі з Пітером Моррісом / Фото: Getty Images

"Я хотів написати, щоб висловити, як жахливо нам з Кетрін шкода було почути дуже сумну новину про вашого чоловіка, Пітера, і висловити вам наші глибокі співчуття", — йдеться у листі. "Ми можемо тільки уявити, яку величезну порожнечу він залишить у вашому житті, і моє серце з вами та вашою родиною. Кетрін і я були дуже раді зустрічі з Пітом. Ми знаємо, що Піт був надзвичайно відданим і високо цінується членом суспільства, що стало очевидним із реакції на його смерть", — продовжив він. "Я сподіваюся, що ви зможете знайти втіху в усвідомленні того впливу, який він мав на стільки людей.

Я розумію, що цей лист сам собою може бути слабкою втіхою за таких обставин, але я хотів, щоб ви знали, наскільки ви і ваша сім'я в наших думках у такий скрутний час", — написав принц. Наприкінці листа він від руки додав : "З моїми глибокими співчуттями, Вільям".

Цей лист буде оформлено в рамку для дочок Пітера, яким 5 і 8 років. Його вдова Трейсі, якій 40 років, розповіла виданню, що добрий жест із боку королівської родини "став величезним сюрпризом".

"Я навіть не знаю, як вони дізналися, що Піт помер. Можливо, це зачепило їх за живе, тому що Кейт проходить лікування", — сказала Трейсі журналістам видання. "Він говорив, які вони приземлені. Ми отримали так багато листів від людей, які любили Піта, але лист від Вільяма та Кейт був особливим", — додала вона.

Інформація про смерть Пітера була опублікована у Facebook 25 травня.

"Ми з сумом повідомляємо вам про втрату нашого власника Пітера Морріса. 2016 року Піт заснував Little Dragon Pizza. Його відданість справі, ентузіазм і зусилля перетворили бізнес на те, чим він є сьогодні. За останні 8 років Піт подарував усім чудові спогади та смачну їжу.

Нам пощастило назвати його своїм начальником та другом. Його заразливу пристрасть пам'ятатимуть. Ми сповнені рішучості продовжувати важку роботу, в яку він вклав свій час, і пишаємось ним".

Нагадаємо, принцеса Уельська повідомила, що лікується від раку у березні 2024 року. Нині Її Високість зосереджена на одужанні.

Читайте також: