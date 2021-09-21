Нардепка від партії "Голос" прийшла до Верховної Ради у жакеті кольору Апероль

Нардепка від партії "Голос" прийшла до Верховної Ради у жакеті кольору Апероль

Інна Совсун обрала для свого ділового образу яскравий жакет.

Більшість жінок у Верховній Раді багато часу приділяють підбору образів для роботи. Вони одна попере одною у стінах парламенту демонструють стильні луки, трендові аксесуари та дорогі сумочки.

Сьогодні нашу увагу привернула народна депутатка від партії "Голос" – Інна Совсун. Політикиня прийшла на засідання Верховної ради у яскравому образі. На ній був діловий жакет кольору Апероль, який вона поєднала з чорним топом.

Інна Совсун / УНІАН

Волосся Совсун розпустила, у макіяжі акцент зробила на червоній помаді, а на обличчя надягла оптичні окуляри у чорній оправі. На шиї у нардепки була підвіска на тонкому ланцюжку.

А головна модниця парламенту – Юлія Тимошенко, з'явилася у чорній обтислій сукні з драпуванням в зоні декольте та бежевими вставками по боках, які робили її фігуру стрункішою. Вбрання на плечах та манжетах прикрашали золоті ґудзики.

Юлія Тимошенко / УНІАН

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Стильні образи Юлії Тимошенко (25 фото)

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