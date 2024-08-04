Наречена була в Carolina Herrera: який вигляд мали Дональд Трамп та його друга дружина у день весілля

Весілля було розкішним, дорогим і в стилі Трампів, але відбулося вже після народження його четвертої дитини.

Бувши ще одруженим на Іванні Трамп, скандальний бізнесмен закрутив роман із ефектною білявкою на ім'я Марла Мейплз. Вони познайомилися ще 1984 року і про Марлу, як коханку мільйонера, не раз писала преса. Також ходили чутки, що вони кілька разів розходилися і потім знову сходилися. У результаті ці стосунки стали приводом для розлучення Трампа з його першою дружиною, оскільки Марла завагітніла і народила йому дочку Тіффані Аріану Трамп.

Нова пасія не подобалася сім'ї Дональда Трампа, оскільки його батьки, які дотримувалися старомодних цінностей, пропонували синові помиритися з Іванною - матір'ю його трьох дітей - Дональда-молодшого, якому було на той момент 16 років, Іванки, якій було 12 років, та Еріка, якому було 10 років.

Після народження Тіффані Марла мешкала з нею в Мар-а-Лаго, маєтку в Палм-Біч, який Трамп викупив 1985 року за 10 мільйонів доларів. Трамп сумнівався, чи варто на ній одружуватися, проте згідно Vanity Fair, вона все ж таки наполягала на шлюбі, сказавши: "Або Дональд одружується зі мною, або я забираю свою дитину. Я не дозволю своїй дитині жити тут без батька на Різдво", а сам Трам хотів зняти з себе тавро невірного чоловіка, а з дочки - незаконнонародженої дитини. І пов'язано це було насамперед із його черговими капіталовкладеннями.

"Ми разом уже шість років", - відповів він. "Якби вона хотіла зробити це - завагітніти, - вона могла б зробити це набагато раніше. Ми тільки що зійшлися знову, і вона не приймала протизаплідні таблетки, і я це знав. Я не почуваюся в пастці. У пастці було б не сказати мені, що вона не приймала протизаплідні пігулки. Я не з тих хлопців, які народжують дітей поза шлюбом, не одружуються і не дають дитині ім'я. І я не вірю в аборти", - сказав він у інтерв'ю.

Тіффані народилася 13 жовтня і часу на ухвалення рішення у бізнесмена було небагато, адже Різдво було вже близько. Тому уклавши шлюбний контракт, пара таки одружилася - їхнє весілля відбулося 20 грудня 1993 року в готелі Plaza в Нью-Йорку.

Дональд Трамп та Марла Мейплз / Фото: Associated Press

Весільна сукня нареченої була від відомого бренду Carolina Herrera, який також створив і весільну сукню Керолайн Кеннеді - дочки вбитого президента Кеннеді. Вбрання було приталеним і мало довгі рукави, також сукню прикрашало глибоке декольте, яке підкреслювало груди та плечі.

Дональд Трамп та Марла Мейплз / Фото: Getty Images

Образ завершували атласні туфлі, пишна фата, прикраса у волоссі, діамантові сережки та яскравий манікюр. У руці наречена тримала невеликий букет із ніжних троянд.

Дональд Трамп та Марла Мейплз / Фото: Getty Images

Цей шлюб не протривав довго і в результаті Мейплз і Трамп розійшлися в травні 1997 року, нібито через зраду жінки з охоронцем. Розлучилися вони 8 червня 1999 року. Відповідно до умов їхнього шлюбного договору та угоди про розлучення колишня дружина зв'язана угодою про конфіденційність щодо їхньго шлюбу.

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