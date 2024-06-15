Наречена була в Dior: розглядаємо весільний образ Лізи Галабі — королеви Йорданії

15 червня 1978 року Ліза Галабі стала першою королевою арабської країни американського походження, вийшовши заміж за короля Йорданії Хусейна. Перед заміжжям вона прийняла суннітську ісламську релігію свого чоловіка і після заміжжя змінила ім'я з Лізи Галабі на королівське ім'я Нур Аль Хусейн. Весілля було традиційною мусульманською церемонією і відбулося у палаці Захран (1993 року в ньому ж одружився син Хусейна — Абдалла та його кохана Ранія).

Король Йорданії Хусейн і Ліза Галабі / Фото: Associated Press

Сукня Лізи була простою і дуже елегантною, а створили її для неї дизайнери Дому Dior. Вони прилетіли до Аммана і представили майбутній королеві кілька варіантів вбрань для весілля, але жоден нареченій не сподобався. Натомість вона дістала з шафи свою сукню від Saint Laurent і попросила Dior створити їй для весілля щось у цьому ж стилі.

Так до вівтаря вона пішла у білій сукні вільного фасону з рукавами-колонами, а також зі складками на спідниці та декоративною прикрасою у вигляді вишивки маленькими стовпчиками.

Король Йорданії Хусейн і Ліза Галабі / Фото: Associated Press

Король Йорданії Хусейн і Ліза Галабі / Фото: Associated Press

Образ нареченої доповнила лаконічна зачіска — їй просто уклали волосся в об'ємну зачіску і розпустили. Макіяж у неї на обличчі був дуже лаконічний. Волосся також прикрашав гребінь з квітами, до якого кріпилася і довга фата.

Король Йорданії Хусейн і Ліза Галабі / Фото: Associated Press

У руках у неї був букет із гарними білими орхідеями, у вухах сяяли сережки, а на руці браслет.

Король Йорданії Хусейн і Ліза Галабі / Фото: Associated Press

Їхній шлюб тривав до 1999 року, поки король Хусейн не помер від раку лімфатичних судин. У цих стосунках у пари народилося 4 дитини.

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