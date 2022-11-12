Наречена у гарній білій сукні: з'явилися перші фото з весілля доньки Дональда Трампа

Сьогодні, 12 листопада, молодша донька Дональда Трампа – 29-річна Тіффані Трамп виходить заміж за 25-річного ліванського мільярдера Майкла Булоса. Весілля влаштували у розкішній резиденції Трампа - Мар-а-Лаго у Флориді.

Daily Mail пише, що на весілля запросили понад 250 гостей.

Одна із гостей церемонії опублікувала в Instagram Stories перші світлини з нареченими.

Весілля Тіффані Трамп/Instagram nathaliehaneinb

Тіффані обрала для важливої події білу сукню-бюст'є, розшиту зверху перлами, довжини міді з вишитою камінням квітковою аплікацією на талії. До вбрання вона підібрала білі босоніжки з бантами і на стійких підборах.

Весілля Тіффані Трамп/Instagram nathaliehaneinb

Аутфіт Трамп доповнили укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і елегантні сережки.

Весілля Тіффані Трамп/Instagram nathaliehaneinb

Наречений був одягнений у блакитний костюм, білу сорочку і краватку блідо-рожевого кольору.

Весілля Тіффані Трамп/Instagram nathaliehaneinb

Нагадаємо, Тіффані Трамп і Майкл Булос познайомилися на відпочинку на грецькому острові Міконос 2018 року.

Вперше разом вони вийшли у світ у серпні 2018 року, відвідавши шоу китайського бренду Taoray Wang.

Пропозицію руки та серця Майкл зробив Тіффані у січні минулого року.

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