Наречена у гарній білій сукні: з'явилися перші фото з весілля доньки Дональда Трампа

Тіффані Трамп виходить заміж за мільярдер із Нігерії.
Сьогодні, 12 листопада, молодша донька Дональда Трампа – 29-річна Тіффані Трамп виходить заміж за 25-річного ліванського мільярдера Майкла Булоса. Весілля влаштували у розкішній резиденції Трампа - Мар-а-Лаго у Флориді.
Daily Mail пише, що на весілля запросили понад 250 гостей.
Одна із гостей церемонії опублікувала в Instagram Stories перші світлини з нареченими.
Тіффані обрала для важливої події білу сукню-бюст'є, розшиту зверху перлами, довжини міді з вишитою камінням квітковою аплікацією на талії. До вбрання вона підібрала білі босоніжки з бантами і на стійких підборах.
Аутфіт Трамп доповнили укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і елегантні сережки.
Наречений був одягнений у блакитний костюм, білу сорочку і краватку блідо-рожевого кольору.
Нагадаємо, Тіффані Трамп і Майкл Булос познайомилися на відпочинку на грецькому острові Міконос 2018 року.
Вперше разом вони вийшли у світ у серпні 2018 року, відвідавши шоу китайського бренду Taoray Wang.
Пропозицію руки та серця Майкл зробив Тіффані у січні минулого року.
Читайте також:
- У білій мереживній сукні: ніжний образ схудлої Тіффані Трамп на передвесільній вечірці
- В день інавгурації Байдена: Тіффані Трамп похизувалася обручкою за 1,2 мільйона доларів
- У пальті кольору лаванди і з нарощеними віями: ніжний образ Тіффані Трамп
- У діловому костюмі і поруч з батьком: Тіффані Трамп поділилася сімейним фото