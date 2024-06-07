Наречена у білій сукні та блакитних туфлях, а наречений у фраку: у Честері відбулося весілля найкращого друга принца Гаррі

7 червня у Честерському соборі відбулося весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон. Ключову роль на церемонії відіграв принц Вільям, а не принц Гаррі.

33-річний герцог Вестмінстерський був визнаний найбагатшим жителем Великої Битанії у віці до 40 років одружився з 31-річною аристократкою Олівією Генсон, яка навчалася в коледжі Мальборо, як і принцеса Уельська.

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

Наречена мала приголомшливий вигляд в елегантній весільній сукні з мереживною вишивкою у квіткових мотивах та рукавах та декольте, створеній Еммою Вікторією Пейн та довгій фаті. Олівія носила миртову тіару Фаберже — сімейну реліквію 1906 року, а її букет було складено з квітів, зібраних у садах сімейного будинку герцога в Ітон-Голі. Погода видалася вітряною цього дня, тому фата нареченої буквально розвивалася. У вухах Олівії були перлинні сережки-висячки, волосся вона зібрала в зачіску і зробила макіяж. Особливо виділялися туфлі нареченої, вони були блакитного кольору та на стійких підборах.

Наречений одягнув чорний фрак, чорний жилет, сірі штани в тонку смужку, біло-блакитну сорочку та рожеву краватку з принтом.

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

Відомо, що принц Вільям прибув незадовго до 11 ранку, оскільки він мав зіграти важливу роль швейцара. Спочатку передбачалося, що ця роль дістанеться принцу Гаррі, але дізнавшись, що Вільяма теж запросили Гаррі відмовився бути присутнім на весіллі. Багато королівських оглядачів вважали це дивним, оскільки принц Гаррі був найкращим другом нареченого.

Принц Вільям на весіллі Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

Також на весіллі була принцеса Йоркська Євгенія. Вона була в оливковій сукні JOSEPH.

Принцеса Євгена на весіллі Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін теж була у списку запрошених гостей, але, на жаль, через стан здоров'я не змогла супроводжувати свого чоловіка Вільяма на урочистостій події.

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

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