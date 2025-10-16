Наречена в гарній сукні та з діамантом на пальці: стало відомо про ще одне королівське весілля

Спадковий принц Албанії Лека та його наречена Блерта / © instagram.com/princleka

Розлучення спадкового принца Леки з його першою дружиною, спадковою принцесою Елією, було завершено 2024 року. І тепер Лека оголосив про те, що збирається одружитися знову.

43-річний спадковий принц Лека оголосив на своїй офіційній сторінці в Instagram про свої заручини з Блертою Челібаші.

Спадковий принц Албанії Лека та його наречена Блерта, фото: instagram.com/blerta_c / © instagram.com/princleka

Пара оголосила про свої стосунки публічно у вересні 2024 року, а про їхні заручини було повідомлено через 18 місяців після завершення розлучення Леки з його першою дружиною, кронпринцесою Елією.

«Королівська родина з радістю повідомляє про заручини Його Високості, спадкового принца Албанії Леки II та міс Блерти Челібаші.

Заручини були урочисто відзначені 11 жовтня 2025 року в Ксамілі, на півдні Албанії, у присутності родини та близьких друзів.

Спадковий принц Албанії Лека та його наречена Блерта, фото: instagram.com/blerta_c / © instagram.com/princleka

Королівська сім’я поділяє свою радість з албанським народом і висловлює щиру подяку всім, хто висловив свої найкращі побажання цього радісного дня», — йдеться у підписі до фотографій.

Майбутня наречена також опублікувала на своїй сторінці в Instagram три фотографії, включаючи фотографію великим планом її заруяальної каблучки і написала:

«У повітрі витало кохання, а в моєму серці — світ 💚».

Одягнена майбутня принцеса на знімках у лаконічну сукню з невеликим шлейфом та довгими рукавами. А її коханий-принц у класичному костюмі.

Про королівські заручини ми писали неодноразово.