Наречена в гарній сукні та з діамантом на пальці: стало відомо про ще одне королівське весілля
Спадковий принц Албанії оголосив про заручини через 18 місяців після розлучення з першою дружиною.
Розлучення спадкового принца Леки з його першою дружиною, спадковою принцесою Елією, було завершено 2024 року. І тепер Лека оголосив про те, що збирається одружитися знову.
43-річний спадковий принц Лека оголосив на своїй офіційній сторінці в Instagram про свої заручини з Блертою Челібаші.
Пара оголосила про свої стосунки публічно у вересні 2024 року, а про їхні заручини було повідомлено через 18 місяців після завершення розлучення Леки з його першою дружиною, кронпринцесою Елією.
«Королівська родина з радістю повідомляє про заручини Його Високості, спадкового принца Албанії Леки II та міс Блерти Челібаші.
Заручини були урочисто відзначені 11 жовтня 2025 року в Ксамілі, на півдні Албанії, у присутності родини та близьких друзів.
Королівська сім’я поділяє свою радість з албанським народом і висловлює щиру подяку всім, хто висловив свої найкращі побажання цього радісного дня», — йдеться у підписі до фотографій.
Майбутня наречена також опублікувала на своїй сторінці в Instagram три фотографії, включаючи фотографію великим планом її заруяальної каблучки і написала:
«У повітрі витало кохання, а в моєму серці — світ 💚».
Одягнена майбутня принцеса на знімках у лаконічну сукню з невеликим шлейфом та довгими рукавами. А її коханий-принц у класичному костюмі.
