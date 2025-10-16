ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
2 хв

Наречена в гарній сукні та з діамантом на пальці: стало відомо про ще одне королівське весілля

Спадковий принц Албанії оголосив про заручини через 18 місяців після розлучення з першою дружиною.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Спадковий принц Албанії Лека та його наречена Блерта

Спадковий принц Албанії Лека та його наречена Блерта / © instagram.com/princleka

Розлучення спадкового принца Леки з його першою дружиною, спадковою принцесою Елією, було завершено 2024 року. І тепер Лека оголосив про те, що збирається одружитися знову.

43-річний спадковий принц Лека оголосив на своїй офіційній сторінці в Instagram про свої заручини з Блертою Челібаші.

Спадковий принц Албанії Лека та його наречена Блерта, фото: instagram.com/blerta_c / © instagram.com/princleka

Спадковий принц Албанії Лека та його наречена Блерта, фото: instagram.com/blerta_c / © instagram.com/princleka

Пара оголосила про свої стосунки публічно у вересні 2024 року, а про їхні заручини було повідомлено через 18 місяців після завершення розлучення Леки з його першою дружиною, кронпринцесою Елією.

«Королівська родина з радістю повідомляє про заручини Його Високості, спадкового принца Албанії Леки II та міс Блерти Челібаші.

Заручини були урочисто відзначені 11 жовтня 2025 року в Ксамілі, на півдні Албанії, у присутності родини та близьких друзів.

Спадковий принц Албанії Лека та його наречена Блерта, фото: instagram.com/blerta_c / © instagram.com/princleka

Спадковий принц Албанії Лека та його наречена Блерта, фото: instagram.com/blerta_c / © instagram.com/princleka

Королівська сім’я поділяє свою радість з албанським народом і висловлює щиру подяку всім, хто висловив свої найкращі побажання цього радісного дня», — йдеться у підписі до фотографій.

Майбутня наречена також опублікувала на своїй сторінці в Instagram три фотографії, включаючи фотографію великим планом її заруяальної каблучки і написала:

«У повітрі витало кохання, а в моєму серці — світ 💚».

Одягнена майбутня принцеса на знімках у лаконічну сукню з невеликим шлейфом та довгими рукавами. А її коханий-принц у класичному костюмі.

(гортайте фото праворуч)

Про королівські заручини ми писали неодноразово. Раніше зібрали добірку фотографій, якими члени британської королівської родини повідомляли радісну новину.

Дата публікації
Кількість переглядів
260
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie