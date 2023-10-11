Нарешті не в штанях: гарна принцеса Кейт приїхала до університету в Ноттінгемі

Принцеса Кейт відвідала черговий захід на підтримку своєї роботи у рамках Всесвітнього дня психічного здоров'я.

Сьогодні принцеса Уельська відвідала Університет Ноттінгем Трент, щоб дізнатися, як студенти обживаються після початку нового семестру.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Під час прогулянки Кейт відвідала виставку у стилі Freshers Fayre (вітальний захід для новачків у коледжі), щоб зустрітися зі студентами та людьми, які допомагають студентам із їхнім психічним здоров'ям. Потім вона взяла участь у оздоровчих сеансах.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

На Кейт сьогодні трикотажний костюм від Sezane, у руках мініатюрна бежева сумка від Holly Tusting, а взута Кейт у земшеві туфлі до тону від Gianvito Rossi.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Її волосся укладене в класичну зачіску, у макіяжі акцент зроблений на очах, а у вухах золоті сережки зі штучними перлами від Simonerocha.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Учора, нагадаємо, під час візиту на Молодіжний форум у Бірмінгемі з принцом Вільямом, принцеса Кейт продемонструвала образ у знайомому нам жовтому жакеті від LK Bennett. У ньому ж Кейт відвідувала Фонд Дами Келлі Голмс у травні 2023 року.

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

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