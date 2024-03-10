Нарешті: принц Вільям поділився новим фото принцеси Кейт з дітьми

Сьогодні у Великій Британії святкують День матері. Приємним сюрпризом для королівських шанувальників стала публікація нової фотографії принцеси Уельської Кетрін із її трьома дітьми. Кадр запостили у соцмережах Вільяма та Кейт Уельських.

"Дякую за ваші добрі побажання та постійну підтримку протягом останніх двох місяців. Вітаю всіх із Днем матері. С", — йдеться у підписі під знімком, на якому Кетрін зазнімкована в оточенні її трьох дітей. У підписі також зазначено, що автором знімку став її чоловік принц Вільям. І, найімовірніше, знімали фото під час перебування сім'ї в їхньому маєтку Анмер-гол у Норфолку на нещодавніх канікулах.

Принцеса Кетрін зображена сидячи на стільці, вона в джинсах, куртці та темно-синьому светрі, волосся у неї розпущене, на обличчі легкий макіяж, а на пальці немає каблучки. Кейт усміхається, сидячи в оточенні дітей. Позаду неї стоїть принц Джордж, праворуч принцеса Шарлотта, а зліва принц Луї. Всі троє дітей усміхаються, дивлячись в камеру.

Це перше офіційне фото принцеси Уельської цього року. Із січня Кетрін не з'являлася на публіці після того, як їй зробили операцію на черевній порожнині.

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