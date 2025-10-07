ТСН у соціальних мережах

Суспільство
293
1 хв

Нарешті знайшла свого майстра: Меган Маркл похизувалася ідеальним манікюром

Нещодавно ми розглядали два нові образи герцогині Сассекської Меган.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Пам’ятається, що коли Меган жила в Британії, вона часто з’являлася на публіці у вбранні нейтральних відтінків і того ж кольору був її манікюр. Після виходу з королівської родини 2020 року герцогиня та її чоловік принц Гаррі дали низку інтерв’ю, в яких Меган часто говорила, що змушена була носити не помітні відтінки, щоб не затьмарювати інших старших членів королівської родини.

Але, живучи в Каліфорнії, герцогиня Сассекська так само часто воліє носити білий, чорний і бежевий. А її нігті часто вкриті прозорим, світлим чи нюдовим лаком. Що загалом, трохи суперечить словам Маркл про життя в британській королівській родині.

Меган Маркл у Парижі / © Getty Images

Меган Маркл у Парижі / © Getty Images

На вихідних Меган відвідувала показ Модного дому Balenciaga у Парижі. Вона з’явилася там у молочно-білому аутфіті, що ідеально сидить на її фігурі і зшитому спеціально для неї брендом, а також з нюдовим покриттям на нігтях. Манікюр виглядав свіжим і дуже красивим, мабуть, Меган таки знайшла свого майстра, тому що живучи в Британії, вона не могла похвалитися таким ідеальним покриттям.

Манікюр Меган Маркл / © Getty Images

Манікюр Меган Маркл / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якому манікюр віддають перевагу членам королівських сімей і не тільки британській.

