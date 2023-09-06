Народить вже скоро: брат принцеси Кейт показав нове відео із вагітною дружиною

Джеймс і його дружина Алізе Тевене зараз чекають на народження первістка. Пара насолоджувалась останніми теплими днями, відпочиваючи на яхті в компанії своїх улюблених собак.

Міддлтон опублікував у Instagram кілька кадрів і показав вагітну дружину. Кадри він супроводжував підписом:

"Сонце, море та пісок. Ціную такі моменти і не можу дочекатися, коли ще одна маленька людина приєднається до наших пригод".

(гортайте праворуч)

У відео його дружина Алізе перебуває на борту яхти і тримає на руках одного із собак. Вона стоїть спиною до камери, а голова її собаки лежить на плечі.

Міддлтон оголосив, що пара чекає на першу дитину 5 липня, опублікувавши фотографію Алізе у своєму блогу і написав: "Ми не могли бути більш схвильовані ... ну, Мейбл можливо ❤️".

Втім, показувати, який вигляд має живіт Алізе зараз, він таки не став.

Нагадаємо, дитина Джеймса та Алізе стане сьомим онуком для його батьків Керол та Майкла Міддлтонів. А також стане новим двоюрідним братом або сестрою трьох дітей принцеси Кейт та принца Вільяма та трьох дітей Піппи Міддлтон та її чоловіка Джеймса Метьюза.

Сьогодні, до речі, 6 вересня Піппа Міддлтон святкує своє 40-річчя. З цієї нагоди ми зібрали для вас добірку фотографій, щоб показати, який вигляд мала дівчина до того, як стала знаменитою.

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