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Народжувати вже скоро: фото вагітної принцеси Євгенії потрапило до Мережі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Народжувати вже скоро: фото вагітної принцеси Євгенії потрапило до Мережі

Принцеса Євгенія / Фото: Associated Press

Принцеса Євгенія зараз чекає на другу дитину і рідко потрапляє під приціл фотографів.

Але нещодавно 33-річна принцеса здійснила робочу поїздку до Гонконгу. Євгенія позувала разом із дизайнеркою Салоні Лодхою на спільному знімку, яким та поділилася у своєму Instagram.

Одягнена вагітна принцеса Йоркська була в сукню від This is Whistles за 182 долари з анімалістичним принтом, яка підкреслила її живіт, що вже помітно округлився. Через плече у Її Високості висіла чорна сумка на тонкому ремінці від Louis Vuitton. Нагадаємо, Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк раніше заявляли, що їхня друга дитина, стать якої ще невідома публіці, має народитися влітку.

"Кілька днів у Гонконгу. Було приємно побачити стільки друзів після довгої перерви і місто, повне творчої енергії та гарного настрою", — написала у підписі до світлини дизайнерка.

Принцеса Євгена у Гонконгу / © instagram.com/salonilodha
Принцеса Євгена у Гонконгу / Фото: instagram.com/salonilodha

Нагадаємо, принцеса Євгенія нещодавно святкуючи День матері у Великій Британії опублікувала у своєму Instagram миле фото підрослого сина Августа. Хлопчику у лютому виповнилося два роки.

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Дата публікації
Перегляди
1085
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