Нарвалася на хейт: Меган Маркл звинуватили у копіюванні принцеси Кейт

Кейт та Меган / © Associated Press

Хоча багатьом шанувальникам герцогині сподобався відеоролик, деякі шанувальники королівської родини поспішили розкритикувати Меган. Зокрема деякі фанати стверджували, що вона скопіювала принцесу Кейт у своєму відео з літака.

Відео Меган Маркл із поїздки до Вашингтона / © Instagram Меган Маркл

Йдеться про фотографії, на яких Кетрін зазнімкована в літаку Typhoon під час візиту на авіабазу ВПС Конінгсбі на початку цього місяця.

Меган Маркл у кабіні пілота / © Instagram Меган Маркл

Принцеса Кейт тоді під час візиту сиділа в кабіні авіасимулятора під час першого візиту на одну з найважливіших баз Королівських ВПС Великої Британії.

Шанувальники поспішили заявити, що Меган опублікувала відео, на якому вона сидить у кабіні літака лише для того, щоб «скопіювати» візит Кейт на базу Королівських ВПС.

Один із шанувальників королівської сім’ї написав в X: «Меган щосили намагається копіювати Кетрін».

Принцеса Уельська на авіабазі ВПС / © Associated Press

«Звичайно, вона зробила фото у кабіні. Принцеса Уельська буквально сиділа в кабіні винищувача лише кілька тижнів тому і викликала фурор в інтернеті, спустившись трапом задом наперед. Чекайте на щось подібне від Меган».

Принцеса Уельська на авіабазі ВПС / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл із чоловіком принцом Гаррі також відвідала тенісний турнір.