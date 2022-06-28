"Нас палять заживо": Осадча, Полякова, Дорофєєва та інші відреагували на ракетний обстріл ТЦ у Кременчуці

"Нас палять заживо": Осадча, Полякова, Дорофєєва та інші відреагували на ракетний обстріл ТЦ у Кременчуці

Зірки відреагували на трагедію на Полтавщині.

27 червня росіяни поцілили ракетою у торгівельний центр у Кременчуці, в якому перебувало понад тисяча людей. Внаслідок ракетного удару тц повністю згорів. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії. Кількість жертв невинних людей страшно уявити.

Українські зірки відреагували на трагедію у Кременчуці.

Катя Осадча назвала трагедію геноцидом народу. Вона зазначила, що нам потрібно закрити небо.

"Тисячі людей в торговельному центрі, поруч жодного війського об’єкту! Ми співчували російським батькам, коли їхні діти згоріли заживо в торговельному центрі в Кемерово, а тепер ці самі батьки, нас палять заживо, тільки уявіть масштаб цинізму нації. Це геноцид, це знищення населення. Світ, зупиніть це. Нам потрібно закрите небо!!!!" – написала ведуча.

Оля Полякова прокляла всіх росіян за скоєне горе.

"Кременчук!!! Ракети влучили у торгівельний центр! Люди з дітьми! 1000 людей в середині!!!! Кожен день по всій Україні вибухи! Скільки можна…. Будьте ви прокляті рашистські ви@лядки, пр@клинаю вас до десятого коліна!!! Буде тобі враже, так як відьма скаже!!!!" – написала Поялкова.

Катерина Кухар написала англомовний допис для світової аудиторії.

"Полтавська обл. Кременчук. Окупанти обстріляли торговий центр, де перебувало понад тисячу мирних жителів. ТРЦ горить, рятувальники борються з вогнем, кількість постраждалих уявити неможливо", - написала прима-балерина.

Надя Дорофєєва вбивство російськими окупантами мирних людей назвала тероризмом.

"Коли використовують насильство над мирними людьми - це тероризм. Щодня так по всій Україні!

Це торгівельний центр, в якому люди… Рятувальні роботи ведуться. На данний момент вже 13 загиблих. Все це занадто. Мені нестерпно боляче", - написала співачка, додавши хештег #russiaisaterroriststate

Маша Єфросиніна зазначила, що часу на обіцянки від світу немає, потрібно діяти і закрити небо над Україною.

"Кременчук, Харків, Лисичанськ, Слов’янськ, Миколаїв…

Уряд США, в Україні ми маємо 11 вересня щодня! Немає більше часу на розмови та обіцянки – нам просто потрібно закрити небо. Як може весь світ просто залишатися і дивитися!???" – написала Єфросиніна, додавши хештег #russiaisaterroriststate.

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