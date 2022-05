Нащадок короля, жартівник і дуже влюбливий чоловік: що відомо про Бориса Джонсона - прем'єр-міністра Великої Британії

Від 2019 року головний на Даунінг-стріт, 10 дуже незвичайний політик, який увійде в історію не лише своїми сильними промовами, а й образом.

Борис Джонсон - дуже неординарна постать британської політики, який уславився у світі своїм почуттям гумору, гострими висловлюваннями і, звичайно ж, абсолютно неслухняною зачіскою, яка буквально живе своїм власним життям. Наразі цей чоловік є прем'єр-міністром однієї з найрозвиненіших та найвпливовіших країн у світі, він інтелектуал, монархіст та 14 прем'єр-міністр Єлизавети II.

Борис Джонсон / Associated Press

Хто такий Борис Джонсон

Александер Борис де Пфеффель Джонсон народився в незвичайній сім'ї з дуже довгою та досить заплутаною історією, адже серед його пращурів були члени британської королівської родини, видатні художники, вчені, перекладачі, палеографи та адвокати.

Відомо, що прабабусею Бориса Джонсона по батьківській лінії, була фрейліна Марі-Луїза де Пфеффель, дочка барона Губерта де Пфеффеля, яка була правнучкою короля Вюртемберга Фрідріха I, а той був нащадком у третьому поколінні короля Великої Британії Георга II, який правив у 18-му столітті і був другим королем у правлячій донині династії. Також серед далеких родичів політика був відомий турецький журналіст Алі Кемаль, який недовго обіймав посаду міністра внутрішніх справ в уряді Ахмеда Окдая – останнього Великого візира імперії Османа.

Попри такий дивовижний перелік родичів, Борис Джонсон зовсім не спекулює на цій темі і поки не дізнався про свою спорідненість із королем, і зовсім вважав себе нащадків емігрантів.

"Я вважав себе нащадком недавніх переселенців до Британії, так що це дуже дивне, сюрреалістичне почуття, коли тобі кажуть, що твій пращур у десятому коліні - Георг II. Але не треба забувати, що таких же, як я зараз, напевно, кілька тисяч людей" - сказав він 2008 року.

Що стосується безпосередньо самого Бориса, він народився 1964 року у престижному районі Нью-Йорка - Верхній Іст-Сайд. Його батьки були молодими студентами: батько – 23-річний Стенлі Джонсон, який вивчав економіку в Колумбійському університеті, а мати – 22-річна Шарлотта Фосетт – художниця із сім'ї ліберальних інтелектуалів. Батьки Джонсона познайомилися під час навчання в Оксфорді, а потім переїхали до США. У цьому шлюбі, крім Бориса, у них було ще троє дітей: дочка Рейчел, сини Джо та Лео.

У дитинстві Борис ріс спокійною дитиною, мав тісний зв'язок із братами та сестрою, а також страждав на глухоту, тому в ранньому віці йому зробили кілька операцій із встановлення шунта в барабанну перетинку. Також варто відзначити і освіту, яку отримав Джонсон, адже вона була чудовою. Початкову освіту він здобув у школі Primrose Hill, а у віці 13 років, завдяки королівській стипендії. вступив до Ітонського коледжу-інтернату. Саме там він почав використовувати своє друге ім'я Борис, а також вигадав образ "ексцентричного англійця", який ми бачимо і сьогодні. У підлітковому віці Джонсон був бунтарем, оскільки відмовився від католицької релігії, прийнявши англіканство, а також у школі часто славився неробством та запізненнями.

Освіта майбутнього політика продовжилася в Балліол-коледжі, при Оксфордському університеті - альма-матер безлічі відомих британських політичних діячів. Проте його бурхливе студентське життя і зокрема участь у Bullingdon Club (студентське братове відоме своєю поганою поведінкою, відвертим вандалізмом та заможними учасниками) згадують йому британці, і досі.

Політична кар'єра

Кар'єра Бориса Джонсона почалася в журналістиці, але, судячи з усього, завдяки сімейним зв'язкам. 1987 року 23-річного Джонсона взяли на стажування у видання The Times, проте протримався він там недовго і був зі скандалом звільнений через те, що в одній і статей вигадав цитату і приписав історику Коліну Лукасу, який, до речі, доводився йому хрещеним батьком. Після цього він працював у The Daily Telegraph, вів колонку в The Spectator, а в проміжках між досить успішною журналістсько-редакторською кар'єрою пробував писати вірші і навіть видав збірку, але тільки та отримала не дуже хороші відгуки. Також став популярною медійною особистістю – часто з'являвся у різних шоу та співпрацював із програмою BBC Have I Got News for You. Зіркою ефірів його зробили незграбна поведінка, трохи неохайний м'ятий одяг і іноді досить небажані зауваження.

На початку 2000 року Джонсон вирішує пов'язати своє життя з політикою. Завдяки частим появам на телебаченні та популярності, виграє на виборах до парламенту. Далі його кар'єра розвивалася досить швидко. Джонсона було призначено на посаду тіньового міністра, а у 2008 та 2012 роках його обирали мером Лондона. Коли Тереза ​​Мей стала лідером Консервативної партії та прем'єр-міністеркою, вона призначила Джонсона своїм міністром закордонних справ. Попри цю посаду, він неодноразово дозволяв собі уїдливі висловлювання на адресу інших політиків і держав зокрема відкрито заявляв, що не має жодних симпатій до президента Росії Володимира Путіна та побудованої ним бандитської клептократії.

Починаючи від 2016 року Джонсон активно підтримував Brexit, попри те, що Тереза ​​Мей була проти виходу з ЄС. На цьому ґрунті Джонсон подав у відставку і повернувся до ролі члена парламенту. Після відставки 2019 року Терези Мей з посади лідера Консервативної партії Борис Джонсон заявив, що балотуватиметься на цю посаду, а також на посаду прем'єр-міністра. 24 липня 2019 року, наступного дня після обрання Джонсона лідером Консервативної партії, королева Єлизавета II прийняла відставку Терези Мей та призначила Джонсона прем'єр-міністром.

Associated Press

Прем'єр-міністр Великої Британії

Борис Джонсон став 14 прем'єр-міністром Великої Британії. Простіше кажучи, коли він тільки-но народився, Єлизавета II була на троні вже 12 років. Сам Джонсон монархіст і ніколи не приховував своєї прихильності до корони. А що стосується самої Єлизавети II, то попри свою політичну неупередженість і заборону на розголошення розмов на аудієнціях, Джонсон як прем'єр-міністр їй однозначно подобається. Можливо він нагадує королеві Черчилля, з яким їй довелося працювати на початку свого правління, а можливо, симпатію викликає вміння Джонсона проявляти характер і те, що він не боїться гостро і прямо висловлювати свою думку, адже, як відомо, королева сама досить вольова жінка, яка вийшла заміж за не самого стриманого на висловлювання Філіпа.

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Associated Press

Але що стосується самих британців, то своїм прем'єром вони задоволені не завжди. Одні його хвалять за сміливість, нестандартність, відкритість та сучасність. Також в очах багатьох він зовсім не схожий на своїх попередників, зокрема через незграбний образ. Однак є частина британського суспільства, яка відкрито не задоволена політикою Джонсона, також на цю думку вплинуло кілька скандалів, в які в різний час був втягнутий прем'єр, його романи, позашлюбні діти і кумівство.

Борис Джонсон та королева Єлизавета II / Associated Press

Любовні пригоди прем'єра

Якщо ви думаєте, що британський прем'єр-міністр настільки зайнятий, що часу на особисте життя він не має, то ви дуже помиляєтеся, оскільки Джонсон встиг побувати в шлюбі вже тричі. Також часто його стосунки закінчувалися скандалами, пов'язаними з інтрижками.

Перше кохання політика - Алегра Мостін-Оуен - однокурсниця по коледжу, модель та донька мистецтвознавця та голови аукціонного дому Christie's, мільйонера Вільяма Мостін-Овена та його дружини - італійської письменниці Гаї Сервадіо. Вони побралися під час навчання. Цей шлюб тривав лише три роки - після сильної сварки пара вирішила розлучитися. Однак, попри те, що розрив стався понад 30 років тому, перша дружина ніколи негативно не говорила у пресі про колишнього і ворожнечі між ними немає.

Друге велике кохання політика - Марина Вілер - дочка журналіста та телеведучого сера Чарльза Вілера. Вони одружилися 1993 року та прожили разом 25 років. У цьому шлюбі у пари народилося четверо дітей: Лара Леттіс, Касія Пічез, Майло Артур та Теодор Аполло. Під час цього шлюбу Борис закрутив роман із журналісткою Петронеллою Вятт, після чого вона заявила про дві перервані вагітності - аборт і викидень. Політик цей зв'язок заперечував, але коли він був доведений - його звільнили за публічну брехню. У квітні 2006 року видання News of the World стверджувало, що Джонсон також мав роман із журналісткою Guardian Ганною Фазакерлі. У 2009 році у політика народилася дочка від роману з Гелен Макінтайр – консультантки з мистецтва.

Марина Вілер / Associated Press

Після низки всіх цих зрад і публічного приниження, Марина Вілер вирішила остаточно розірвати стосунки з чоловіком. Після 25 років шлюбу вони подали на розлучення, яке було завершено лише 2020 року. Водночас від 2019 року, Борис Джонсон уже жив із Керрі Саймондс - донькою співзасновника газети The Independent.

Борис Джонсон з дружиною Керрі / Associated Press

29 лютого 2020 року пара оголосила, що чекає на дитину. Їхній син народився 29 квітня, вони назвав його Вілфред Лорі Ніколас, на честь лікарів, які врятували життя Джонсону, коли він хворів на коронавірус. Через рік Борис та Керрі повінчалися на таємній церемонії, наречена тоді була у скромній білій сукні, яку взяла напрокат. 9 грудня 2021 року у них народилася дочка Ромі Айріс Шарлотт.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон та його наречена Керрі Саймондс / Getty Images

Стиль та зачіска

Головна візитна картка Джонсона - це його зачіска. Світле волосся прем'єр-міністра дуже неслухняне, а через стрижку, яку він носить протягом усього життя, найменший подих вітру робить його схожим на кульбабу.

Борис Джонсон / Associated Press

Щодо одягу, то він у Джонсона завжди відносно однаковий: темно-синій костюм, біла сорочка, синя краватка і чорні туфлі. Однак відрізняється він від багатьох політиків тим, що не дуже дбає про ідеальність свого зовнішнього вигляду, оскільки його сорочка часто пом'ята, як і піджак. Хоча це більше говорить про його зайнятість, ніж про неохайність.

Борис Джонсон / Associated Press

Попри високий ранг, політик не відмовляє собі у їзді у робітничих справах на велосипеді або вийти у вихідний на прогулянку у яскравій сорочці та шортах.

Ставлення до України

Від 2014 року, Джонсон завжди негативно відгукувався про політику Путіна. Одного разу він навіть порівняв його з ельфом Добі з книжок про Гаррі Поттера.

"Журналістів, які виступають проти нього, вбивають. Його конкуренти опиняються у в'язниці. Хоч він і схожий на будинкового ельфа Доббі, насправді він – безжальний тиран", - написав Джонсон у своїй колонці.

Відтоді нічого не змінилося. На посаді прем'єр-міністра Джонсон надає Україні величезну підтримку на всіх фронтах. Політик особисто приїжджав в Україну, де побачив звірства російської армії, а також зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Прем'єр неодноразово наголошував на героїзмі українців і відкрито визнав, що повільна реакція Заходу на анексію Криму 2014 року була величезною помилкою.

Борис Джонсон та Володимир Зеленський / Associated Press

Також 3 травня Джонсон виступив онлайн у Верховній Раді, ставши першим світовим лідером, який звернувся у такому форматі до українських депутатів від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У своїй історичній промові він вкотре назвав напад Росії злочином і зазначив, що Україна обов'язково переможе у цій війні.

Борис Джонсон у Верховній Раді / Associated Press

Українці ж британця дуже полюбили і вже на його честь називають вулиці.

Почуття гумору

Колись батько сказав Борису, що почуття гумору лікує будь-які рани. Тому в тисячах своїх промов він дотримувався його поради: "Жарти розтоплять лід і змусять аудиторію тебе слухати. Перебільшувати - також OK".

Почуття гумору у політика специфічне - британське, проте це частина його невід'ємного образу, його політики та способу життя.

"Мій стиль промови розкритикував не хто інший, як Арнольд Шварценеггер. Це важкий момент, друзі – мою риторику критикує односкладовий австрійський кіборг".

"Ніколи не думав, що якось мене за якісь досягнення привітає Мік Джаггер", - заявив він, вигравши боротьбу за крісло мера Лондона.

"Кількість жінок, з якими я спав, набагато менше тисячі".

"Що я дійсно думаю про Бенксі, так це те, що він геній; він великий художник, і мені подобаються його роботи. Але він повинен змиритися, якщо час від часу комусь треба буде зафарбувати його роботи".

"Хтось грає на піаніно, хтось вирішує судоку, хтось дивиться телевізор, хтось ходить на обіди. Я пишу книжки".

Борис Джонсон / Getty Images

