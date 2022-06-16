Нащадок Медічі та любителька брошок: що носить і який має вигляд Марія Серена Каппелло - дружина Маріо Драґі

Розкриваємо подробиці особистого життя італійського політика.

16 червня в Україну на поїзді приїхав прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, і це його перше відвідування України від початку повномасштабної російсько-української війни. Але якщо про самого прем'єра та його політику щодо України сьогодні говорять дуже багато, то про особисте життя - ні. Ми ж вирішили розповісти про супутницю життя політика - його дружину Марію Серену Каппелло. Також у неї є прізвисько, яке використовують близькі та друзі - "Сереннелла".

Марія Серена Каппелло / Фото: Getty Images

З чоловіком вона Київ не відвідала, певне, з метою безпеки. Зазвичай стиль пані Каппелло досить стриманий і лаконічний, вона носить сукні-олівці, любить стримані кольори та фасони. Дуже часто в образах дружини прем'єр-міністра присутні брошки, мабуть, це її улюблений ювелірний аксесуар, а також нитка перлів на шиї. Також досить лаконічне у Марії укладання - на один бік і легкими хвилями.

Марія Серена Каппелло на зустрічі із чоловіком / Фото: Associated Press

Що стосується більш особистих деталей життя, то зазначимо, що народилася пані Каппелло 1947 року в італійському місті Падуя і має шляхетне походження - її далека родичка Б'янка Капелло - дружина герцога Тоскани Франческо Медічі.

Марія Серена Каппелло із чоловіком / Фото: Getty Images

Марія Сереннелле Каппелло закінчила факультет англійської літератури в Університеті Віченці, а зі своїм майбутнім чоловіком познайомилася, коли їм обом було по 19 років, під час відпочинку на Рів'єрі Брента влітку 1966 року через спільних друзів. Відтоді вони ніколи не розлучалися. Одружена пара від 1973 року, у них двоє дітей - Федеріка та Джакомо Драґі.

Дочка Федеріка мешкає у Мілані, де працює інвестиційною директоркою компанії Genextra, яка працює у сфері біотехнологій. Вона закінчила Римський університет Ла Сапієнца, а також здобула ступінь магістра в бізнес-школі Колумбійського університету. Федеріка має двох дочок, до яких їхні бабуся і дідусь дуже прив'язані.

Син Джакомо довгий час працював в американському інвестиційному банку Morgan Stanley, а потім 2017 року перейшов у хеджфонд LMR Partners, що базується в Лондоні.

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